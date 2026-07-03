مراجعون لـ«مستشفى راشد»: العثور على موقف شاغر «رحلة مشقة»

قال عدد من مراجعي مستشفى راشد في دبي، إنهم يعانون الازدحام الذي تشهده مواقف المركبات، الذي جعل من محاولة العثور على موقف شاغر بمثابة «رحلة مشقة»، لاسيما بالنسبة للمرضى من كبار المواطنين وأصحاب الهمم الذين يعانون صعوبات في الحركة أو مرافقي المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة.

وأضافوا لـ«الإمارات اليوم»، أن تكدس المواقف أصبح تحدياً يومياً في بعض الفترات، خصوصاً في أوقات الذروة الصباحية أو عند تزامن مواعيد العيادات مع الضغط الكبير على قسم الطوارئ، مشيرين إلى أنهم يضطرون في كثير من الأحيان إلى التجول في محيط المستشفى لفترات بحثاً عن موقف شاغر، ما يؤدي إلى تأخرهم عن مواعيدهم الطبية، ويزيد من معاناتهم قبل بدء رحلة العلاج.

وأكدوا أن المشكلة لا تقتصر على ضيق الوقت، بل تمتد إلى الأعباء التي يتحملها المرضى ومرافقوهم، إذ يضطر البعض إلى إيقاف مركباتهم في مواقف بعيدة ثم السير لمسافات طويلة للوصول إلى مباني المستشفى، ويزداد الأمر صعوبة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف والرطوبة، ما يُشكّل مشقة إضافية على كبار المواطنين وكبار السن وأصحاب الهمم والمرضى الذين يعانون حالات صحية لا تسمح لهم بقطع مسافات طويلة سيراً على الأقدام.

بدورها، أوضحت «دبي الصحية» أنها تولي أهمية كبرى لتسهيل وصول المرضى إلى خدماتها الصحية، وتحرص على توفير وصول سلس وميسر للمراجعين في جميع منشآتها، بما في ذلك مستشفى راشد، الذي يستقبل أعداداً كبيرة من المرضى والمراجعين والزوار يومياً، سواء لمراجعة العيادات الخارجية أو قسم الطوارئ، مشيرة إلى أن هذا الإقبال الكبير قد يؤدي إلى محدودية توافر المواقف خلال بعض الفترات، لاسيما في أوقات الذروة.

وأضافت لـ«الإمارات اليوم» أنه في إطار جهودها المستمرة لتسهيل وصول المرضى إلى خدماتها، توفر «دبي الصحية» مجموعة من المبادرات التي تستهدف تسهيل رحلة المريض منذ مغادرته منزله وحتى انتهاء موعده الطبي، ومن أبرزها خدمة نقل المرضى المجانية، التي تتيح نقلهم من منازلهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لـ«دبي الصحية»، لتلقي العلاج وحضور مواعيدهم الطبية، ثم إعادتهم إلى منازلهم بعد انتهاء الزيارة، مؤكدة أن أكثر من 15 ألف مريض استفادوا من هذه الخدمة خلال العام الماضي 2025، بما يعكس دورها في دعم المرضى الذين قد يواجهون صعوبة في الوصول إلى المنشآت الصحية بوسائلهم الخاصة.

وكشفت أنها تستعد لإطلاق نظام متكامل لإدارة المواقف في جميع منشآتها الصحية، وذلك بعد استكمال دراسة شاملة لواقع استخدام المواقف واحتياجات المرضى والمراجعين والزوار.

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