تدريب 110 موجهين مهنيين في التمريض والقبالة بحلول نهاية العام

أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برنامج «MentorEdge» لتدريب الموجهين المهنيين لكوادر التمريض والقبالة، وذلك على مدار يومين في مركز التدريب والتطوير بالشارقة.

ويأتي البرنامج ضمن جهود المؤسسة الاستراتيجية الرامية إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز جاهزية القوى العاملة الصحية، حيث يستهدف البرنامج تدريب 110 موجهين مهنيين من كوادر التمريض والقبالة في منشآت المؤسسة بحلول نهاية العام، منهم 50% من الكوادر المواطنة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور عصام الزرعوني، أن البرنامج يجسد التزام المؤسسة بتطوير منظومة متكاملة لإعداد الكفاءات الصحية وتمكينها من مواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاع الصحي، مشيراً إلى أن الإرشاد المهني أصبح إحدى الأدوات الاستراتيجية لتعزيز نقل المعرفة والخبرات، وتسريع نمو الكفاءات الوطنية، وإعداد قيادات صحية مستقبلية قادرة على دعم استدامة التميز المؤسسي وتحقيق مستهدفات المؤسسة في جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، وأضاف أن الاستثمار في تدريب الموجهين المهنيين يسهم في بناء بيئات عمل داعمة للتعلم المستمر والابتكار، ويعزز جاهزية المنشآت الصحية للتعامل مع تحديات المستقبل بكفاءة ومرونة.

وقالت مديرة إدارة التمريض في المؤسسة، الدكتورة سمية البلوشي: «البرنامج يحقق أثراً مضاعفاً، إذ من المتوقع أن يقدم كل موجه مدرَّب الإرشاد لخمسة إلى 10 من الكادر التمريضي خلال مسيرته، ما يتيح توفير التوجيه في مجالات متعددة لأكثر من 1000 ممرض وممرضة في السنوات المقبلة».

وأضافت: «يركز البرنامج على بناء قدرات الموجهين في مجالات التواصل الفعال والتغذية الراجعة البناءة ودعم اتخاذ القرار وإدارة التحديات المهنية، بما ينعكس إيجاباً على تطوير الكفاءات وتحسين جودة الأداء وتعزيز تجربة المتعاملين ومخرجات الرعاية الصحية».

ويشارك في برنامج «MentorEdge» نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجالات التمريض والتعليم الصحي، والتطوير المهني من كلية هند بنت مكتوم للتمريض والقبالة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.