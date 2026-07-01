بأكثر من 10 ملايين درهم.." الفجيرة الخيرية" تعالج 1537 مريضا خلال 3 سنوات

قدمت جمعية الفجيرة الخيرية مساعدات طبية تجاوزت قيمتها 10 ملايين درهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، استفاد منها 1537 مريضاً، ضمن برامجها الهادفة إلى توفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجاً، وتمكين المرضى من الحصول على العلاج في الوقت المناسب، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم وعن أسرهم.

وأكد مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، يوسف المرشودي، أن الجمعية تواصل أداء رسالتها الإنسانية في دعم المرضى والحالات التي تتطلب تدخلاً علاجياً عاجلاً، انطلاقاً من حرصها على تخفيف معاناة المرضى، ومساندتهم في تجاوز الظروف الصحية التي يمرون بها، من خلال توفير العلاج اللازم وفق آليات تضمن سرعة الاستجابة للحالات المستحقة.

وأوضح المرشودي أن المساعدات الطبية التي قدمتها الجمعية شملت تغطية تكاليف العمليات الجراحية الدقيقة كجراحات القلب، والعظام، وعلاج الأورام، إضافة إلى توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، والأدوية الأساسية، ودعم جلسات غسيل الكلى، إلى جانب دعم جلسات العلاج والمتابعة الطبية للحالات المزمنة والحرجة، وذلك بالتعاون مع عدد من المستشفيات والمراكز الصحية داخل إمارة الفجيرة وخارجها، بما يضمن استمرارية الرعاية الصحية للمستفيدين.

وأضاف المرشودي أن جميع طلبات المساعدة الطبية تخضع لدراسة دقيقة تبدأ بإجراء بحث اجتماعي للتحقق من الحالة المعيشية للمتقدم، يعقبه تقييم للاحتياجات العلاجية بالتنسيق مع الجهات الطبية المختصة، بما يضمن توجيه الدعم إلى المستحقين وفق معايير واضحة تحقق العدالة والشفافية، وتضمن الاستفادة المثلى من موارد الجمعية.