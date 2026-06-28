70 جلسة وعرضاً علمياً في مؤتمر علم الأورام بأبوظبي

أعلنت «صحة» في أبوظبي عن انطلاق مؤتمر «Best of ASCO 2026 UAE» التعليمي المتخصص في علم الأورام، وتنظمه إدارة الأورام في مستشفى توام يومي 27 و28 يونيو الجاري بمدينة العين.

يشارك في المؤتمر نخبة من المتخصصين في مجال الأورام من مختلف أنحاء الدولة، لمراجعة أبرز المستجدات العلمية، ومناقشة ارتباطها بالممارسة الإكلينيكية.

ويتضمن برنامج المؤتمر ثماني جلسات علمية، و47 عرضاً لملخصات علمية مرخصة من «ASCO»، و15 جلسة علمية برعاية الشركاء العلميين.

ويوفر الحدث منصة علمية مركزة لأطباء الأورام، وأطباء أمراض الدم، وأطباء العلاج الإشعاعي، والجراحين، وأخصائيي الصيدلة، وممرضي الأورام، والمتخصصين من المهن الصحية المساندة، وقادة الرعاية الصحية المعنيين برعاية مرضى السرطان.

ويترأس المؤتمر رئيس اللجنة المنظمة لـ«Best of ASCO 2026 UAE» رئيس قسم الأورام في مستشفى توام التابعة لـ«صحة»، الدكتور خالد سعيد بالعرج، ويغطي جدول الأعمال عدداً من مجالات الأورام الرئيسة، بما في ذلك سرطان الثدي، وأورام الجهاز الهضمي، وأورام الجهاز البولي والتناسلي والبروستاتا والأورام النسائية، وسرطان الرئة، وأورام الدم، والميلانوما والعلاج المناعي، والساركوما، وأورام الجهاز العصبي المركزي، وجودة خدمات الرعاية الصحية ونماذج تقديمها، إلى جانب خدمات الدعم العلاجي.

ويهدف «Best of ASCO 2026 UAE» إلى تحويل مختارات من المستجدات العالمية في علم الأورام إلى نقاش عملي يتناسب مع متطلبات بيئة الرعاية الصحية في الإمارات، ومن خلال عروض علمية مركزة وجلسات يديرها خبراء، يدعم البرنامج تبادل الخبرات الإكلينيكية والتعلم متعدد التخصصات عبر أبرز أنواع الأورام.