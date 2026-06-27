7أسباب للانجراف نحو المخدرات.. أبرزها الفضول وحب التجربة

حددت هيئة الصحة بدبي سبعة أسباب لتجربة المراهقين المواد المخدرة، موضحة أن كثيراً من المراهقين الذين أصبحوا مدمنين، قالوا «إنها مجرد مرة واحدة فقط.. ما الضرر؟»، مشددة على أن التجربة مرة واحدة فقط يمكن أن تؤثر في الدماغ والجسم والمستقبل دون وعي، محذرة من أن دماغ المراهق لايزال في مرحلة النمو والتشكل حتى عمر 25 عاماً، ولذلك يحتاج إلى حماية واهتمام مستمرين.

وأوضحت الهيئة في دليل توعوي أن تلك الأسباب تشمل «التأثر بسلوك الأصدقاء، والرغبة في الانتماء والقبول، والشعور بالضغط والتوتر، والفضول أو حب التجربة، ومحاولة الظهور بمظهر الشخص الواثق، والاعتقاد بأنها تحسن التركيز والأداء الذهني، إضافة إلى الظن الخاطئ بأن التجربة مرة واحدة لا تضر».

وحول مفهوم الإدمان وتأثيره المباشر على الجسم، بيّنت الهيئة أنه يحدث عندما يستمر الشخص في استخدام مادة بشكل متكرر، رغم إدراكه لما قد تسببه له من أضرار، ويجد صعوبة بالغة في التوقف عنها، محددة أربع مواد قد تؤدي إلى الإدمان، وهي: «السجائر الإلكترونية (الفايب)، والتدخين، والمخدرات، وغيرها من المواد الضارة»، موضحة أن الإدمان لا يعني بأي حال من الأحوال أن الشخص «سيئ»، بل يعني أن دماغه قد تأثر بشكل طبي وحيوي، وأنه أصبح يحتاج إلى الدعم والمساعدة المخلصة للتعافي.

وحدد الدليل 10 أعراض وأضرار، تشمل على المدى القصير «الصداع، وصعوبة التركيز، وضعف اتخاذ القرار، وتقلبات حادة في المزاج»، أما على المدى الطويل، فتشمل «الاستخدام الذي يؤدي إلى الإدمان الكامل، والضعف الدائم في الذاكرة والتركيز، والإصابة بالقلق أو الاكتئاب، وتراجع الأداء الدراسي ومشكلات في التحصيل العلمي، وصولاً إلى إلحاق أذى مباشر بالقلب والرئتين والدماغ، وتأثيرات سلبية عميقة على العلاقات الاجتماعية».

واستعرض الدليل مجموعة من الخرافات الشائعة بين المراهقين، حيث يظن البعض أنه يمكنه التوقف في أي وقت، بينما الحقيقة أن الإدمان يجعل التوقف صعباً للغاية، ويعتقد آخرون أن التدخين الإلكتروني أكثر أماناً، والحقيقة أنه ليس آمناً، ويسبب أضراراً صحية جسيمة، وهناك من يبرر التجربة بكون الجميع يفعل ذلك، والحقيقة أن معظم المراهقين لا يستخدمون هذه المواد الضارة، إلى جانب ترويج البعض أن المحاولة مرة واحدة آمنة، أو أنه لن يدمن، بينما تؤكد الحقائق الطبية أنه لا توجد تجربة آمنة، ولو مرة واحدة، وأن الاستخدام مرة واحدة فقط قد يؤدي مباشرة إلى الإدمان.

وحدد الدليل إشارات تحذيرية مهمة يجب الانتباه لها إذا تمت ملاحظتها على أحد الأصدقاء، وتشمل «حدوث تغير كبير في المزاج، وفقدان الاهتمام المفاجئ بالهوايات، والتغيب المتكرر عن المدرسة، وصعوبة بالغة في النوم، وتكوين صداقات جديدة بشكل مفاجئ وغير مبرر، وظهور سلوكيات تتسم بالسرية والغموض، والشعور الداخلي بالضغط أو الفضول لتجربة سلوك ضار».