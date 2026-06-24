المكتب الإعلامي لحكومة عجمان يصدر 4 إرشادات للوقاية من حرارة الصيف

أكد المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، على ضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية، لتجنب تأثير الحرارة العالية، وحفظ سلامة أفراد المجتمع.

ونشر عبر حسابه في منصة "إكس" بعض السلوكيات الوقائية التي يجب على الجميع اتباعها للوقاية من خطر الحرارة، وهي: تقليل الأنشطة الخارجية وقت الذروة وتأجيل غير الضروري منها إلى أوقات أقل حرارة، والبقاء في الأماكن المظللة أو المكيّفة قدر الإمكان، والإكثار من شرب السوائل، والتأكد من الصيانة الدورية للمركبة وفحص الإطارات.

فيما دعا كل من أفراد المجتمع ومقدمي الرعاية، للحرص على حماية الأطفال وكبار السن والمرضى وأصحاب الهمم من التعرض للحرارة الشديدة، أما أصحاب العمل والمشرفين، دعاهم إلى تجنب تكليف العاملين بأعمال في المواقع المكشوفة خلال فترات الحرارة الشديدة.

وأشار المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، إلى أن "الوعي المبكر والالتزام بالإرشادات الوقائية مسؤولية مجتمعية تحمي الجميع".