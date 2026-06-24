"الإمارات للدواء" تناقش مع الشركاء والمتعاملين تطوير خدمات الموافقات التسويقية للأجهزة والمعدات الطبية

نظمت مؤسسة الإمارات للدواء مجلس المتعاملين، افتراضيًا، بمشاركة عدد من الشركاء والمتعاملين في القطاع الصحي، وذلك في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع الجهات المعنية بخدمات تسجيل الأجهزة والمعدات الطبية.

واستعرض المجلس خاصية تعيين وكيل إضافي ضمن خدمات الموافقات التسويقية، حيث جرى التعريف بها وشرح آلية استخدامها ومتطلباتها والخطوات اللازمة لتفعيلها، بما يسهّل على المتعاملين فهمها والاستفادة منها.

وتتيح هذه الخاصية لصاحب حق التسويق تعيين أكثر من منشأة صيدلانية لاستيراد وتوزيع المنتجات الطبية، بما يسهم في تنويع قنوات التوريد، وتعزيز مرونة منظومة الإمداد الصحي، والحد من مخاطر تعطل سلاسل التوريد أو انقطاع توفر المنتجات الطبية في السوق.

وتأتي هذه الآلية في إطار تنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، بما يرسخ الأطر القانونية المنظمة لحقوق التسويق والاستيراد والتوزيع.

وشهد المجلس مشاركة فاعلة من ممثلي وكلاء المصنعين المحليين، والمستودعات الطبية، والمكاتب التسويقية، الذين قدموا مرئياتهم ومقترحاتهم بشأن تطبيق الخاصية، ومدى توافق التحديثات الجديدة مع الاحتياجات التشغيلية للقطاع الصحي ومتطلباته.

كما ناقش المشاركون سبل رفع كفاءة خدمات الموافقات التسويقية للأجهزة والمعدات الطبية، من خلال تبسيط المتطلبات وتوضيح مسارات تقديم الطلبات، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المتعاملين.

ويأتي انعقاد المجلس ضمن نهج مؤسسة الإمارات للدواء القائم على تعزيز الشفافية وإشراك أصحاب المصلحة في تطوير السياسات والخدمات، بما يواكب احتياجات القطاع الصحي ويدعم كفاءة العمل التنظيمي في الدولة.