«الصحة» ترسخ خارطة طريق للقضاء على أمراض «الورم الحليمي البشري»

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع جلسة حوارية عن سياسات دولة الإمارات في القضاء على سرطان عنق الرحم، والأمراض المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري HPV، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الصحة العامة والتطعيمات والنساء والتوليد والأورام واقتصاديات الصحة، إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين.

وحضر الجلسة رئيسة قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية، الدكتورة بثينة بن بليلة، ورئيسة قسم الأمراض السارية والتحصين، الدكتورة ليلى الجسمي، واستشارية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتورة هدى العبدولي، ورئيسة جمعية الإمارات لاقتصاديات الصحة في جمعية الإمارات الطبية، الدكتورة سارة الدلال، والرئيسة التنفيذية للاتحاد العالمي لجمعيات الصحة العامة، البروفيسورة بيتينا بوريش، وخبراء ومختصون من الجهات الصحية.

واستهدفت الجلسة مناقشة الجهود الوطنية والخطط المستقبلية المتعلقة بالقضاء على الأمراض المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري HPV، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجالات التطعيم والكشف المبكر والتوعية الصحية، بما يدعم توجهات دولة الإمارات نحو الوقاية من سرطان عنق الرحم وتعزيز الصحة العامة.

وأكدت الدكتورة بثينة بن بليلة أن تنظيم الجلسة يأتي في إطار جهود الوزارة والشركاء لتعزيز منظومة الوقاية وتطوير السياسات الصحية القائمة على الأدلة العلمية، ودعم البرامج الوطنية الهادفة إلى الحد من الأمراض المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري، مشيرةً إلى أن القضاء على سرطان عنق الرحم يعد أولوية صحية من خلال تعزيز برامج التطعيم وتوسيع نطاق الكشف المبكر، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية. وتواصل دولة الإمارات تطوير المبادرات والبرامج التي تسهم في حماية صحة المجتمع وبناء نموذج وقائي مستدام يستند إلى أفضل الممارسات العالمية.

وتضمن البرنامج جلسات علمية متخصصة ناقشت التوجهات المستقبلية للقضاء على الأمراض المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري، وتقدم دولة الإمارات في مجالَي الفحص والتطعيم، إضافة إلى علاج سرطان عنق الرحم والدور الحيوي للتوعية العامة في تعزيز الوقاية والالتزام بجرعات التطعيم.

وناقشت الجلسة العوامل الرئيسة للتغطية المرتبطة ببرامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري وحلول تعزيز الوصول إلى الفئات المستهدفة.