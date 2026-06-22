"الصحة" ترسخ خارطة طريق للقضاء على أمراض فيروس الورم الحليمي البشري

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع جلسة حوارية عن سياسات دولة الإمارات في القضاء على سرطان عنق الرحم، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الصحة العامة والتطعيمات والنساء والتوليد والأورام واقتصاديات الصحة، إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين.



حضر الجلسة الدكتورة بثينة بن بليلة، رئيس قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية، بالإضافة إلى الدكتورة ليلى الجسمي، رئيس قسم الأمراض السارية والتحصين، والدكتورة هدى العبدولي، استشاري في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتورة سارة الدلال، رئيسة جمعية الإمارات لاقتصاديات الصحة في جمعية الإمارات الطبية.

والبروفيسورة بيتينا بوريش، الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي لجمعيات الصحة العامة، وخبراء والمختصين من الجهات الصحية.



واستهدفت الجلسة مناقشة الجهود الوطنية والخطط المستقبلية المتعلقة بالقضاء على الأمراض المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري HPV، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجالات التطعيم والكشف المبكر والتوعية الصحية، بما يدعم توجهات دولة الإمارات نحو الوقاية من سرطان عنق الرحم وتعزيز الصحة العامة.

أولوية صحية

وأكدت الدكتورة بثينة بن بليلة، أن تنظيم الجلسة يأتي في إطار جهود الوزارة والشركاء لتعزيز منظومة الوقاية وتطوير السياسات الصحية القائمة على الأدلة العلمية، ودعم البرامج الوطنية الهادفة إلى الحد من الأمراض المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري، مشيرةً إلى أن القضاء على سرطان عنق الرحم يعد أولوية صحية من خلال تعزيز برامج التطعيم وتوسيع نطاق الكشف المبكر، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية. وتواصل دولة الإمارات تطوير المبادرات والبرامج التي تسهم في حماية صحة المجتمع وبناء نموذج وقائي مستدام يستند إلى أفضل الممارسات العالمية.



وتضمن البرنامج جلسات علمية متخصصة ناقشت التوجهات المستقبلية للقضاء على الأمراض المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري، وتقدم دولة الإمارات في مجالي الفحص والتطعيم، إضافة إلى علاج سرطان عنق الرحم والدور الحيوي للتوعية العامة في تعزيز الوقاية والالتزام بجرعات التطعيم.



كما ناقشت الجلسة العوامل الرئيسية للتغطية المرتبطة ببرامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري وحلول تعزيز الوصول إلى الفئات المستهدفة، إلى جانب استعراض تجربة السويد وأفضل الممارسات والدروس المستفادة والحلول المبتكرة في هذا المجال، وسبل تطوير خارطة طريق وطنية تدعم برامج التطعيم والكشف المبكر والتوعية الصحية، وتعزز التكامل بين السياسات الصحية والحوكمة والابتكار في الوقاية.