10 عيادات تقدم 8 خدمات للمسافرين قبل المغادرة

خصصت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 10 عيادات للمسافرين، ضمن مراكز الصحة العامة التابعة لها، موزّعة على إمارات دبي والشارقة والفجيرة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين، تزامناً مع بداية موسم السفر الصيفي وارتفاع حركة التنقل إلى مختلف الوجهات حول العالم، وبهدف تسهيل وصول أفراد المجتمع إلى خدمات التطعيم والاستشارات الصحية المرتبطة بالسفر، وتعزيز جاهزية المسافرين للحصول على الرعاية الوقائية اللازمة قبل مغادرة الدولة وبعد العودة، بما يسهم في دعم تجربة سفر صحية وآمنة.

وبيّنت المؤسسة لـ«الإمارات اليوم» أن «عيادات المسافرين» توفر حزمة وباقة متكاملة من الخدمات الوقائية والاستشارية، تشمل ثماني خدمات رئيسة، وهي: «التقييم الصحي الشامل للمسافر، وتحديد التطعيمات المطلوبة أو الموصى بها بحسب وجهة السفر وطبيعة الرحلة ومدتها، وتلقي اللقاحات اللازمة، وتقديم المشورة الطبية التي تراعي الحالة الصحية لكل فرد واحتياجاته الخاصة، وتوعية المسافرين بأبرز المخاطر الصحية المحتملة في الوجهات المختلفة وسبل الوقاية منها، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم النصائح المتعلقة بالتغذية الصحية، وحماية الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة خلال السفر».

وتفصيلاً، دعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أفراد المجتمع إلى الاستعداد الصحي المسبق قبل السفر خلال فصل الصيف، مؤكدة أن الالتزام بالإرشادات الوقائية واستكمال التطعيمات اللازمة يسهمان في تعزيز سلامة المسافرين والحد من المخاطر الصحية المحتملة أثناء الرحلات الخارجية.

وقالت مديرة إدارة الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتورة شمسة لوتاه، لـ«الإمارات اليوم» إن الوقاية الصحية تُمثل الركيزة الأساسية لرحلة آمنة، مؤكدة أهمية التخطيط الصحي المبكر والالتزام بالتوصيات الطبية المعتمدة قبل السفر، مبينة أن المؤسسة وفرت من خلال «عيادات المسافرين» التابعة لمراكز الصحة العامة، حزمة متكاملة من الخدمات الوقائية تشمل التقييم الصحي للمسافر، وتحديد التطعيمات المطلوبة وفقاً لوجهة السفر، والتأكد من استكمال الإجراءات الوقائية اللازمة، إلى جانب تقديم الاستشارات الطبية الشخصية التي تساعد الأفراد على اتخاذ قرارات صحية مدروسة قبل السفر وخلاله وبعد العودة.

وأضافت أن المؤسسة توفر هذه الخدمة من خلال 10 عيادات للمسافرين ضمن مراكز الصحة العامة في إمارات دبي والشارقة والفجيرة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين، بما يضمن سهولة وصول أفراد المجتمع إلى خدمات التطعيم والاستشارات الصحية المرتبطة بالسفر، ويعزز جاهزية المسافرين للحصول على الرعاية الوقائية اللازمة قبل مغادرتهم.

وأوضحت لوتاه أن تخصيص تلك العيادات يأتي في إطار جهود المؤسسة لتعزيز الصحة الوقائية وترسيخ ثقافة الاستعداد الصحي المسبق، من خلال توفير خدمات متخصصة تساعد المسافرين على تجنب العديد من المخاطر الصحية المرتبطة بالسفر، والتعامل مع المتطلبات الصحية المتباينة بين الدول، بما يضمن سلامتهم وسلامة أسرهم طوال فترة الرحلة.

وشددت على أن كبار السن والسيدات الحوامل والأطفال يحتاجون إلى اتخاذ احتياطات إضافية أثناء السفر، تشمل «الالتزام بالعلاج الموصوف، وتجنب الإجهاد والإرهاق، والحفاظ على التغذية السليمة والترطيب المستمر، إلى جانب متابعة الحالة الصحية بشكل دوري واستشارة الطبيب عند الحاجة».

وأوصت مؤسسة «الإمارات الصحية» المسافرين بستة إجراءات ضرورية للوقاية من الأمراض المعدية، والحد من المخاطر الصحية والأمراض المنقولة عبر الغذاء والمياه، وتشمل «حمل مستلزمات الوقاية الشخصية، والالتزام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بشكل منتظم، واستخدام المعقمات عند الحاجة، فضلاً عن متابعة التعليمات الصحية المعتمدة في الدول التي تتم زيارتها، نظراً لاختلاف الاشتراطات الصحية من دولة إلى أخرى، وتناول الأغذية الآمنة والمتوازنة وشرب كميات كافية من المياه والسوائل، وتجنب الأطعمة غير المطهية جيداً أو مجهولة المصدر».

ونبهت إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المناسبة في الوجهات التي تشهد انتشار بعض الأمراض المعدية المنقولة عبر الحشرات أو الحيوانات، واستخدام وسائل الحماية الموصى بها وفق الإرشادات الصحية المعتمدة، بما يحد من فرص الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسفر ويحافظ على صحة المسافرين، وأوصت «الإمارات الصحية» بمتابعة الحالة الصحية بعد العودة من السفر، والانتباه إلى أي أعراض غير معتادة قد تظهر خلال الأيام أو الأسابيع التالية للرحلة، مثل الحمى أو اضطرابات الجهاز الهضمي أو الأعراض التنفسية، مع ضرورة مراجعة الطبيب عند الاشتباه بالإصابة بأي عدوى أو ظهور أعراض تستدعي المتابعة الطبية، بما يضمن التشخيص المبكر وتلقي الرعاية المناسبة.

وأكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن الالتزام بالإرشادات الصحية والتدابير الوقائية قبل السفر وخلاله وبعد العودة يُعد عاملاً رئيساً في حماية الأفراد والمجتمع من المخاطر الصحية، ويسهم في جعل السفر أكثر أماناً وراحة، ويدعم جهود المؤسسة الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز جودة الحياة والصحة العامة في المجتمع، داعية أفراد المجتمع الراغبين في الحصول على المزيد من الاستفسارات والمعلومات حول خدمات «عيادات المسافرين» زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو التواصل عبر الرقم المجاني 8008877.