«صحة أبوظبي» تستعرض تسريع ابتكارات علوم الحياة الذكية في الولايات المتحدة

تقود دائرة الصحة - أبوظبي وفداً رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة من 18 إلى 25 يونيو الجاري، لتعزيز الشراكات الاستراتيجية العالمية واستعراض منظومة أبوظبي المتقدمة في علوم الحياة الذكية، التي توفّر نموذجاً متكاملاً يسرّع تحويل الاكتشافات العلمية إلى تطبيقات عملية ذات أثر ملموس في قطاع الرعاية الصحية، وتشمل زيارة الوفد مدن سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وسان دييغو، وتتضمن مشاركة بارزة في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2026، إلى جانب لقاءات مع جهات حكومية أميركية ومؤسسات أكاديمية وبحثية وشركات متخصصة، لبحث التعاون في مجالات اكتشاف الأدوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتحرير الجينات، والعلاجات الجينية للأمراض النادرة والوراثية، والطب التجديدي، والحياة الصحية المديدة، والعلاجات المتقدمة. ويضم الوفد ممثلين عن عدد من أبرز الشركاء بقطاعات الصحة والاستثمار والابتكار في أبوظبي، من بينهم مكتب أبوظبي للاستثمار، وM42، ومدينة مصدر، وجامعة خليفة، ومجموعة كيزاد، وHub71، وبيورهيلث، ومبادلة بايو، وأرسيرا.

ويستند نموذج أبوظبي إلى منظومة متكاملة تجمع بيانات الجينوم السكاني والبيانات الصحية المتقدمة والقدرات البحثية وخدمات الرعاية الصحية ضمن إطار تنظيمي مرن، بما يتيح إجراء الأبحاث واختبار الابتكارات وتطبيقها عملياً.

ويسهم مجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM) في تسريع تحويل الاكتشافات العلمية إلى تطبيقات تجارية، وحلول صحية قابلة للتوسع.

وأكدت وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، الدكتورة نورة خميس الغيثي، أن مستقبل الابتكار الصحي سيكون من نصيب الوجهات القادرة على تسريع انتقال الاكتشافات العلمية من المختبرات إلى المرضى، مشيرة إلى أن أبوظبي تمهد الطريق لمرحلة جديدة في علوم الحياة الذكية عبر نموذج رائد يوحد البيانات السريرية والبيئية والجينومية والمالية والمرتبطة بأسلوب الحياة ضمن منظومة صحية ذكية متكاملة، بما يسرّع تطوير الجيل القادم من الحلول الصحية واختبارها وتوسيع نطاق تبنيها عالمياً.

وأضافت أن الزيارة تُمثل محطة استراتيجية لتعزيز الشراكات مع المؤسسات العالمية الرائدة في مجالات التكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والعلاجات المتقدمة.