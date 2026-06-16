«ويجوفي» يجذب الباحثين عن خسارة الوزن.. و6 فئات محظور عليها استخدامه

رصدت «الإمارات اليوم»، خلال جولة ميدانية على صيدليات عدة، إقبالاً واهتماماً متزايدين من الأفراد لشراء والاستفسار عن دواء «ويجوفي» (سيماجلوتايد)، المعتمد حديثاً في الدولة كعلاج فموي لخفض الوزن على المدى الطويل، بينما راوحت أسعاره بين 779 درهماً و1610 دراهم، بحسب التركيز الدوائي، كما أكد صيادلة أن صرف العلاج بناءً على وصفة طبية معتمدة فقط، التزاماً بالاشتراطات التنظيمية المعمول بها.

وأكدت مؤسسة الإمارات للدواء أن عقار «ويجوفي»، يُصرف حصراً بوصفة طبية وتحت إشراف طبيب مختص، ضمن خطة علاجية متكاملة، تشمل نظاماً غذائياً منخفض السعرات الحرارية، وزيادة النشاط البدني، مشددة على أهمية استخدامه للفئات المؤهلة فقط وفق التقييم الطبي المعتمد.

وحددت «الإمارات للدواء» ست فئات رئيسة لا يُنصح لها باستخدام العلاج إلا بعد تقييم طبي دقيق، تشمل «الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه المادة الفعّالة (سيماجلوتايد) أو أي من مكونات الدواء، ومستخدمي منتجات أخرى لإنقاص الوزن، والمصابين بداء السكري من النوع الأول، والمرضى الذين يعانون قصوراً شديداً في وظائف الكلى أو الكبد، أو قصوراً حاداً في القلب، أو اعتلال الشبكية المرتبط بالسكري».

تزايد الطلب

وتفصيلاً، أظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم» توافر دواء «ويجوفي» الفموي في عدد من الصيدليات الكبرى، وسط تزايد الاستفسارات والطلب عليه من قبل الراغبين في خسارة الوزن، خصوصاً بعد إعلان اعتماده كأول علاج فموي يومي من فئة نواهض مستقبلات GLP-1 المخصص لإدارة الوزن على المدى الطويل.

وأفاد صيادلة بأن الدواء متوافر بتركيزات علاجية عدة، تختلف أسعارها وفق الجرعة الموصوفة من الطبيب، حيث يبلغ سعر عبوة تركيز (1.5 و4) ملليغرامات نحو 779 درهماً، بينما يصل سعر تركيز (تسعة ملليغرامات) إلى 1199 درهماً، ويصل سعر تركيز (25 ميليغراماً) إلى 1610 دراهم.

وأكد عدد من الصيادلة أن صرف الدواء يخضع لوصفة طبية معتمدة، نظراً إلى ارتباطه بحالات صحية محددة، ولضمان ملاءمته للحالة المرضية ومتابعة أي أعراض جانبية محتملة خلال فترة العلاج.

الابتكارات العلاجية

وكانت مؤسسة الإمارات للدواء أعلنت، في الأول من يونيو 2026، اعتماد دواء «ويجوفي» (سيماجلوتايد)، من شركة نوفو نورديسك Novo) Nordisk)، كعلاج فموي يُستخدم مرة واحدة يومياً لإدارة الوزن على المدى الطويل للبالغين المصابين بالسمنة أو زيادة الوزن المرتبط بحالات صحية مصاحبة، في خطوة جعلت دولة الإمارات ثاني دولة عالمياً تعتمد هذا الدواء، ليعكس ريادتها في تبني الابتكارات العلاجية الحديثة، وإتاحة الوصول المبكر إليها.

وبيّنت المؤسسة لـ«الإمارات اليوم»، أن دواء «ويجوفي» الفموي هو علاج يُصرف بوصفة طبية، حيث يحتوي على المادة الفعّالة سيماجلوتايد، ويستخدم لإدارة الوزن لدى البالغين إلى جانب نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، وزيادة النشاط البدني، كما يستخدم لتقليل خطر الأحداث القلبية الوعائية الكبرى لدى الفئات المؤهلة من المرضى.

وأكدت أن اعتماد العلاج يُشكّل خطوة داعمة لتطوير منظومة إدارة السمنة في الدولة، من خلال توسيع الخيارات العلاجية المتاحة وفق أحدث المعايير العلمية، بما ينسجم مع الجهود الوطنية لمواجهة الأمراض المزمنة المرتبطة بالوزن، وتعزيز جودة الحياة.

تقليل الجوع

وبيّنت أن العلاج يعتمد على السيماجلوتايد (Semaglutide)، وهي مادة تنتمي إلى فئة نواهض مستقبلات GLP-1، وتعمل على تنظيم الشهية، وتقليل الإحساس بالجوع، بما يدعم إدارة الوزن، ويعمل (ويجوفي) عن طريق محاكاة هرمون طبيعي في الجسم يُعرف باسم الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 (GLP-1) الذي يُساعد على تنظيم الشهية، ما يُساعد المرضى على الشعور بالشبع أسرع وتناول كميات أقل من الطعام، وبالتالي الإسهام في فقدان الوزن تدريجياً إلى جانب اتباع نمط حياة صحي.

وأضافت أن العلاج يُستخدم للبالغين الذين يعانون السمنة أو زيادة الوزن المصحوبة بمضاعفات صحية، ضمن خطة علاجية شاملة، تشمل النظام الغذائي، والنشاط البدني تحت إشراف طبي.

وأوضحت أن قرص «ويجوفي» يُؤخذ على معدة فارغة بعد فترة صيام موصى بها مدتها ثماني ساعات على الأقل مع رشفة من الماء، والانتظار لمدة لا تقل عن 30 دقيقة قبل تناول الطعام أو الشراب أو أي أدوية أخرى عن طريق الفم، وذلك وفق إرشادات الاستخدام المعتمدة، لافتة إلى أن الدواء صُمم ليكون جزءاً بسيطاً من الروتين اليومي للمريض، إذ يُؤخذ مرة واحدة يومياً وفق إرشادات الاستخدام المعتمدة، ويستخدم إلى جانب التعديلات السلوكية في النظام الغذائي والنشاط البدني.

النوبات القلبية

وذكرت المؤسسة أن الدراسات السريرية أظهرت فاعلية «ويجوفي» في دعم خفض الوزن والمحافظة عليه لدى المرضى المؤهلين عند استخدامه إلى جانب نظام غذائي وزيادة النشاط البدني، كما دعمت البيانات السريرية استخدامه في تقليل خطر الأحداث القلبية الوعائية الكبرى لدى الفئات المؤهلة من المرضى.

وأكدت أن العلاج يستند إلى بيانات ودراسات سريرية لمادة السيماجلوتايد، والتي دعمت فاعليته وسلامته في إدارة الوزن، وتقليل خطر الأحداث القلبية الوعائية الكبرى لدى الفئات المؤهلة من المرضى، كما تشير البيانات السريرية إلى دور مادة السيماجلوتايد، في دعم مؤشرات صحية أوسع، من بينها قدرته على تقليل خطر الأحداث القلبية الوعائية الكبرى لدى المرضى الأكثر عرضة للإصابة بها، بما في ذلك الوفاة القلبية الوعائية، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية.

ولفتت إلى أن «ويجوفي» يوفر خياراً فموياً بديلاً للعلاجات التقليدية، ويجمع بين فاعلية مثبتة علمياً وسهولة استخدام يومية، بما يوسع الخيارات العلاجية المتاحة للمرضى.

أعراض الاستخدام

وفي ما يتعلق بالفئات التي لا يُنصح لها باستخدام العلاج، أوضحت المؤسسة أنه لا يُستخدم من قبل الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه المادة الفعّالة (سيماجلوتايد) أو أي من مكونات الدواء، كما لا يُوصى باستخدامه لدى الأشخاص الذين يستخدمون منتجات أخرى لإنقاص الوزن، أو المصابين بداء السكري من النوع الأول، أو الذين يعانون قصوراً شديداً في وظائف الكلى أو الكبد، أو قصوراً حاداً في القلب، أو اعتلال الشبكية المرتبط بالسكري، إلا وفق تقييم وإشراف الطبيب المعالج.

وأضافت أن المرضى يتوقع أن يساعدهم ويجوفي أقراص، على تحقيق فقدان تدريجي ومستدام للوزن، مع دعم تبني عادات صحية طويلة الأمد، لافتة إلى احتمالية معاناة بعض المرضى في بداية العلاج أعراضاً هضمية خفيفة ومؤقتة، مثل «الغثيان أو القيء أو الإسهال، وفي الأغلب تتراجع هذه الأعراض مع استمرار الاستخدام»، كما هي الحال مع معظم الأدوية ضمن هذه الفئة العلاجية.

«الإمارات للدواء»:

• العقار يساعد على الشعور بالشبع، وتناول كميات أقل من الطعام، وفقدان الوزن تدريجياً، مع اتباع نمط حياة صحي.