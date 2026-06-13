ضمن «أُلفة» و«سكينة».. مبادرة دعم نفسي وطنية للأطفال وأسرهم

صممت هيئة زايد لأصحاب الهمم مبادرة وطنية رائدة لدعم الصحة النفسية للأطفال، ضمن برنامج «أُلفة» المقدم من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، بمشاركة «سكينة» شبكة الصحة النفسية التابعة لشركة «صحة»، لتعزيز منظومة الدعم النفسي للأطفال في دولة الإمارات، بما يعكس التزام الدولة ببناء مجتمع أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات.

وتركز المبادرة على مرحلة الطفولة المبكرة (0 – 6 سنوات) عبر باقة متكاملة من البرامج التفاعلية الرقمية والأنشطة الحضورية المباشرة والافتراضية التي تستهدف الأطفال وأولياء الأمور والمعلمين والمجتمع، بما يسهم في نشر الوعي بالصحة النفسية وتعزيز مهارات التكيف والمرونة النفسية لدى الأطفال. وتشمل المبادرة جلسات اللعب الحسي والتنمية المبكرة للأطفال، وبرامج العلاج بالفنون والموسيقى، وورش تنمية المهارات الاجتماعية والعاطفية، وبرامج اليقظة الذهنية وتنظيم المشاعر، إضافة إلى تطبيقات رقمية وأدوات مساندة قائمة على أحدث الأساليب العلاجية، مثل العلاج السلوكي المعرفي والعلاج السلوكي الجدلي. وتتضمن المبادرة برامج دعم وإرشاد للأسر لتعزيز مهارات التواصل ومساعدة الوالدين على دعم الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، إلى جانب منصات دعم أقران واستشارات نفسية متخصصة، كما تولي المبادرة اهتماماً خاصاً بالأطفال أصحاب الهمم، حيث تقدم برامج تقييم نمائي مبكر وتدخلات علاجية متخصصة تشمل العلاج الوظيفي والنطق والتخاطب والدعم السلوكي، وبرامج تدريبية وتمكينية لمقدمي الرعاية وأسر الأطفال، لتعزيز فرص الدمج والدعم المتكامل لهم.