«الإمارات للدواء» تعتمد «إتكاماه» علاجاً فموياً لسرطان الثدي

أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء «إتكاماه» (Etcamah) من شركة «أسترازينيكا»، الذي يُعد علاجاً فموياً موجهاً لفئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو «النقيلي»، الذين ظهرت لديهم طفرة في جين ESR1 تم اكتشافها أثناء العلاج المضاد للهرمونات.

وبهذا الاعتماد، تسجل دولة الإمارات سبقاً عالمياً باعتبارها أول دولة توفر هذا الخيار العلاجي، في خطوة تعكس نهجها في تسريع إتاحة الابتكارات الدوائية، وتطوير جودة نظام الرعاية الصحية، وتوسيع الخيارات العلاجية المتقدمة للمرضى.

ويستخدم عقار «إتكاماه» بالتزامن مع أحد مثبطات CDK4/6، ويعتمد على المادة الفعالة «كاميزسترانت» (Camizestrant)، بوصفها محللاً انتقائياً فموياً لمستقبلات الإستروجين من الجيل التالي (ngSERD) ومضاداً كاملاً لمستقبلات الإستروجين، حيث يعمل على تثبيط وتحليل مستقبلات الإستروجين الموجودة في خلايا سرطان الثدي، والتي قد تسهم في نمو وانتشار الورم.

وأكدت المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء، الدكتورة فاطمة الكعبي، أن اعتماد هذا الدواء يعكس كفاءة المنظومة التشغيلية في استيعاب الابتكارات الدوائية الحديثة وفق أطر علمية دقيقة، مشيرة إلى أن هذا التوجه يدعم جاهزية النظام الدوائي، ويعزز قدرته على توفير خيارات علاجية متقدمة للمرضى.

وأضافت أن هذه الخطوة تُمثل امتداداً لنهج الدولة في تمكين بنية دوائية مرنة تستبق المتغيرات العلمية العالمية، وتواكب التطوّر المتسارع في قطاع الأدوية عبر أدوات تقييم متقدمة توازن بين سرعة الإتاحة وضمان أعلى معايير السلامة والجودة، بما يرسّخ مكانة الدولة مرجعية موثوقة في مجال الابتكار الدوائي.