لطيفة بنت محمد تشهد توقيع اتفاقية بين هيئة الصحة في دبي و"دبي الصحية" وشركة "كراي"

شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، خلال الزيارة الاستراتيجية التي تقوم بها سموّها إلى مملكة السويد على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين حكوميين، توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الصحة في دبي و"دبي الصحية" من جهة، وشركة "كراي"، أكبر مزود للرعاية الصحية الرقمية في أوروبا.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مجال التكنولوجيا الصحية والمبادرات المرتبطة بالابتكار الصحي.