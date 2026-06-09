للمواطنين خريجي الثانوية.. «إسعاف دبي» تعلن حزمة مزايا وتوظيف برواتب 24 ألف درهم

أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، فتح باب التقديم للالتحاق ببرنامج رعاية "طلبة خدمات الطب الطارئ" والمخصص للمواطنين من خريجي الثانوية العامة، بهدف إعداد وتأهيل كوادر وطنية متخصصة للعمل في قطاع الإسعاف والطوارئ لخدمة المجتمع وإنقاذ الحياة.

وأكدت المؤسسة أن برنامج الرعاية الدراسية في مجال خدمات الطب الطارئ يوفر حزمة من المزايا تشمل الحصول على شهادة البكالوريوس في خدمات الطب الطارئ، ومكافأة شهرية قدرها 6000 درهم طوال فترة الدراسة، إلى جانب أولوية التوظيف في المؤسسة بعد التخرج براتب شهري يصل إلى 24 ألف درهم.

ودعت المؤسسة خريجي الثانوية العامة الإماراتيين إلى الالتحاق بالبرنامج والاستفادة من الدعم الأكاديمي والمالي والتدريب العملي الذي يقدمه، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على خدمة المجتمع والمشاركة في إنقاذ الأرواح وتعزيز منظومة الاستجابة للحالات الطارئة.

وحددت "إسعاف دبي" عدد من الاشتراطات للقبول في البرنامج أبرزها " أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وأن يتراوح عمره بين 18 و25 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن 80% في المسار العلمي أو ما يعادله، وألا يكون قد مضى أكثر من سنتين على حصوله على شهادة الثانوية العامة، ألا يكون موظفًا حاليًا (دوام كامل أو جزئي)

وأشارت المؤسسة إلى أن التقديم متاح عبر الرابط التالي: https://jobs.dubaicareers.ae/careersection/dubaicareers/jobdetail.ftl?job=25001721&tz=GMT%2B04%3A00&tzname=Asia%2FDubai ، داعية الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى المبادرة بالتسجيل والاستفادة من الفرصة التي تفتح أمامهم مساراً مهنياً متخصصاً في أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بحماية الأرواح وخدمة المجتمع.