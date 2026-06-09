«أوقاف دبي» تنجز «وقف تداوي» الخيري لدعم المرضى غير القادرين

أنجزت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي مشروع «وقف تداوي الصحي» في منطقة السطوة، الذي يُوجه ريعه لدعم المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، وتوفير الرعاية الصحية للحالات الإنسانية عبر منشآت مجموعة تداوي للرعاية الصحية.

وجرى تنفيذ المشروع ضمن شراكة بين مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي و«مجموعة تداوي للرعاية الصحية»، بهدف تعزيز إسهام الوقف في دعم القطاع الصحي، وإيجاد مورد مستدام يسهم في تغطية نفقات علاج المرضى المحتاجين، ومحدودي الدخل من مختلف الجنسيات، ويتألف المشروع من مبنى وقفي خيري أقيم على مساحة 2515 قدماً مربعة، ويضم ثلاثة طوابق سكنية ومحال تجارية، إضافة إلى مرافق خدمية متنوعة، بينما بلغت كلفة إنشائه نحو 4.5 ملايين درهم.

وتم بناء الوقف بإسهامات سخية من نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، و«أوقاف دبي» ومؤسسة تراحم الخيرية وجمعية دار البر، وعدد من أصحاب الأيادي البيضاء.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، علي المطوع، أن المشروع يمثل إضافة نوعية للمبادرات الوقفية الصحية في الإمارة.

وأشار المطوع إلى أن الوقف يجسد مفهوم الشراكة المجتمعية في العمل الخيري، من خلال توظيف العوائد الوقفية لدعم المرضى المحتاجين، لافتاً إلى أن التعاون مع مجموعة تداوي للرعاية الصحية سيوفر للمستفيدين خدمات علاجية متخصصة، وفق أفضل المعايير الطبية.

بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لـ«مجموعة تداوي للرعاية الصحية»، مروان إبراهيم حاجي آل ناصر، إن الوقف سيسهم في توفير دعم متواصل للحالات المرضية الإنسانية، من خلال تخصيص عوائده لتغطية تكاليف العلاج والخدمات الطبية للمحتاجين.