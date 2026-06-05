«الصحة» تفتح باب التسجيل في «مُعزّز 2026»

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية من مشروع مراكز التسوق والمجمعات التجارية المعززة للصحة في دول مجلس التعاون لعام 2026 (مُعزّز)، وذلك حتى 30 يونيو الجاري.

وكشفت الوزارة عن نتائج المرحلة الأولى من المشروع الهادف إلى ترسيخ مفاهيم الوقاية داخل بيئات التسوق، وتحويلها إلى وجهات داعمة للسلوكيات الصحية، بما يعزز جودة الحياة.

ويهدف «معزّز»، الذي أطلقه مجلس الصحة لدول مجلس التعاون والأمانة العامة، عبر اللجنة المشتركة للمدن الصحية، إلى تمكين مراكز التسوق والمجمعات التجارية من المشاركة الفاعلة في تبني السلوكيات الصحية كنهج مستدام للزوار والعاملين فيها، عبر تطبيق معايير واضحة واشتراطات محددة تعزز الصحة العامة، وترفع الوعي المجتمعي للتشجيع على اتباع سلوكيات صحية مستدامة.

ودعت الوزارة مراكز التسوق والمجمعات التجارية الراغبة في المشاركة إلى المبادرة بالتسجيل عبر الرابط https://msurvey.government.ae/survey/Ministry_of_Health/zZ6.

وحصلت ثلاثة مراكز تسوق في الدولة على التصنيف الألماسي، وهو أعلى فئات الاعتماد الخليجي، بعد تحقيقها درجات تفوق 95% في معايير التقييم، وتشمل «سيتي سنتر الزاهية»، و«الرحمانية مول» في الشارقة، و«سيتي سنتر» في الفجيرة، تقديراً لتميزها في تطبيق منظومة متكاملة من المعايير الصحية، وتوفير بيئة آمنة وشاملة تدعم رفاه المتسوقين والعاملين.

وتأتي النتائج بعد تنفيذ الوزارة تقييماً وتدقيقاً على تطبيق معايير مراكز التسوق والمجمعات التجارية المعززة للصحة في دول مجلس التعاون، بالتعاون مع الشركاء في وزارة تمكين المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة الشارقة الصحية، وبلدية مدينة الشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، وهيئة الوقاية والسلامة، ودائرة الخدمات الاجتماعية، إلى جانب إدارة الدفاع المدني في الفجيرة، وبلدية الفجيرة، وغرفة التجارة والصناعة في الفجيرة.

وفي المرحلة النهائية، زار دولة الإمارات وفد خليجي يضم ممثلين من قطر والبحرين وعُمان للتدقيق الخارجي على مراكز التسوق المؤهلة، والتحقق من استيفاء المعايير واستدامة الممارسات الصحية، في خطوة تعكس العمل الخليجي المشترك وتبادل الخبرات لتعزيز صحة المجتمع.