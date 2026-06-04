مستشفى "بيلا روما" ينال اعتماد JCI لالتزامه بأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى

أعلن مستشفى بيلا روما التخصصي في دبي حصوله على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI) للمرة الثانية على التوالي، في إنجاز يعكس استمرارية الالتزام بأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى والتميز المؤسسي.

ويُعد اعتماد JCI من أكثر الاعتمادات الصحية الدولية تقديراً على مستوى العالم، إذ يمنح للمؤسسات الصحية التي تنجح في اجتياز تقييم شامل ودقيق يغطي مئات المعايير المتعلقة بسلامة المرضى، وجودة الرعاية الصحية، وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى كفاءة الإجراءات السريرية، وحقوق المرضى، واستمرارية التحسين والتطوير.

ثقة المرضى والمتعاملين

كما يمثل الاعتماد مؤشراً عالمياً على موثوقية مستشفى بيلا روما التخصصي وقدرتها على تقديم خدمات تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، الأمر الذي يعزز ثقة المرضى والمتعاملين والشركاء، ويدعم مكانة دبي كوجهة إقليمية وعالمية رائدة للسياحة العلاجية والرعاية الصحية المتخصصة.

تطبيق أعلى معايير الجودة

وقالت رود عبد القادر، المؤسسة والرئيس التنفيذي لمستشفى بيلا روما التخصصي، إن اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) لمستشفى بيلا روما يجسد التزام المستشفى المستمر بتطبيق أعلى المعايير العالمية في الجودة وسلامة المرضى والتميز المؤسسي، كما يأتي هذا الإنجاز امتداداً لبيئة استثنائية وفرتها دولة الإمارات، ورؤية قيادتها الرشيدة التي أرست نموذجاً عالمياً متقدماً للرعاية الصحية، وجعلت من دبي وجهة رائدة تستقطب الكفاءات والاستثمارات والمرضى من مختلف أنحاء العالم.

وأكدت أن هذا الاعتماد يعد مسؤولية متجددة لمواصلة الارتقاء بخدمات "بيلا روما" وتعزيز ثقة المرضى الذين اختاروا المستشفى وجهةً لرعايتهم الصحية، وشددت على أنها ستواصل الاستثمار في الكفاءات الطبية والتقنيات المتقدمة وتطوير منظومة العمل بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويسهم في دعم المكانة المتنامية لدبي كمركز عالمي للسياحة العلاجية والخدمات الصحية المتخصصة، انسجاماً مع الرؤية الطموحة للدولة في بناء قطاع صحي عالمي المستوى.

ويأتي هذه الاعتماد محطة مميزة في مسيرة بدأت عام 2010 عندما أسست رود عبد القادر، مركزاً طبياً متخصصاً في التجميل برؤية طموحة ترتكز على تقديم خدمات صحية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية.

ومع النمو المتواصل والتوسع في الخدمات والتخصصات، تحوّل المركز عام 2018 إلى مستشفى تخصصي متكامل، ليصبح اليوم أحد أبرز المؤسسات المتخصصة في الجراحة التجميلية والطب التجميلي في المنطقة.

زيادة السياحة العلاجية

ويستقطب مستشفى بيلا روما أكثر من 70% من مرضاه من خارج دولة الإمارات، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتنامية التي يحظى بها، ويسهم في دعم جهود الدولة الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للرعاية الصحية والسياحة العلاجية.

وأجرى مستشفى بيلا روما التخصصي منذ تأسيسه أكثر من 110 آلاف عملية تجميلية، بمعدل يتجاوز 7400 إجراء سنوياً، ويقدم باقة متكاملة من الخدمات تشمل جراحات تجميل الوجه والأنف وشد الوجه والرقبة وعمليات تجميل الثدي ونحت القوام وشفط الدهون بأحدث التقنيات، إلى جانب مجموعة واسعة من الإجراءات التجميلية غير الجراحية، بما يوفر للمتعاملين تجربة علاجية متكاملة تجمع بين الخبرة الطبية والتقنيات الحديثة.

منظومة لكفاءة الإجراءات

ويطبق المستشفى منظومة متقدمة لسلامة المرضى تتضمن بروتوكولات دقيقة للتحقق من كفاءة الإجراءات الطبية، وإدارة الأدوية، والرقابة السريرية، ومتابعة المرضى بعد العمليات، إضافة إلى أنظمة رقمية متطورة لإدارة السجلات الصحية بما يواكب أحدث متطلبات التحول الرقمي في القطاع الصحي.

ويضم المستشفى أكثر من 100 من الكفاءات الطبية والإدارية والفنية المؤهلة، يعملون ضمن بيئة مؤسسية ترتكز على الجودة والابتكار والتحسين المستمر، بما يضمن تقديم خدمات صحية تواكب تطلعات المرضى من داخل الدولة وخارجها.