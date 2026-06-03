غداً في دبي.. انطلاق مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط

تنطلق غداً في دبي فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط 2026 (MEAPEN)، بمشاركة نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين في التغذية السريرية ومتخصصين من أكثر من 15 دولة، لبحث أحدث التطورات في التغذية الوريدية والأنبوبية، والرعاية متعددة التخصصات للمرضى، والابتكارات الناشئة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية الحديثة.

يعكس الحدث، الذي يستمر يومين في فندق "إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي"، المكانة الرائدة لدولة الإمارات كمركز إقليمي يستقطب الخبرات العالمية في ظل منظومة رعاية صحية متطورة تواكب الابتكار، وتعزز التعاون متعدد التخصصات، وتركز على أهمية تطوير التعليم الطبي، وتعزيز الحوار العلمي، والارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في المنطقة.

وتؤدي التغذية السريرية دوراً محورياً في دعم نتائج الرعاية الصحية وتحسينها عبر مختلف التخصصات الطبية، حيث يشكل المؤتمر منبراً إقليمياً يجمع الخبرات والكفاءات العلمية المتخصصة، ويسهم في الارتقاء بممارسات التغذية السريرية المستندة إلى الأدلة العلمية في مختلف أنحاء المنطقة.

وتحظى دورة هذا العام من المؤتمر بدعم "فعاليات دبي للأعمال" بصفتها الشريك الرسمي لاستضافة الحدث، بما يعكس المكانة المتنامية لدبي ودولة الإمارات كوجهة عالمية للتعاون الطبي الدولي، فيما يقام الحدث بالتعاون مع شعبة الإمارات للتغذية الوريدية والأنبوبية (UAESPEN) تحت مظلة جمعية الإمارات الطبية، بما يعزز مكانة المؤتمر وحضوره على المستويين الإقليمي والدولي.

وينظم مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط 2026 من قبل "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في "اندكس القابضة".