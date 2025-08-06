العلاج المبكر للنطق يساعد طفلة في التغلب على اضطراب حاد في البلع

أعلنت شركة صحة، التابعة لـ "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن تعافي طفلة تبلغ من العمر 5 أشهر في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وذلك بعد تلقيها تدخلاً مبكراً ومكثفاً من خلال خدمات علاج النطق للتعامل مع اضطراب حاد في البلع (عسر البلع).



وقد تم تحويل الطفلة إلى خدمات علاج النطق، بعد تشخيصها بقصور خلقي في الغدة الدرقية وحالات قلبية، وكانت تعاني من صعوبات مستمرة في التغذية، مع اعتماد كامل على أنبوب التغذية الأنفي (NGT)، وهو أنبوب مرن يُدخل عبر الأنف مباشرة إلى المعدة لتوصيل الغذاء.



أظهرت الطفلة تحسناً سريعاً فاق التوقعات بعد ست جلسات متخصصة في علاج عسر البلع، حيث بدأت بتقبل كميات صغيرة من الطعام عن طريق الفم (15 – 20 مل)، وتحسنت قدرتها على الإمساك بالحلمة ومهارات المص بالمغذيات. وبعد 13 جلسة علاجية، تمكنت من تناول أكثر من نصف وجباتها عن طريق الفم، ما دفع الفريق العلاجي متعدد التخصصات، بالتعاون مع أخصائيي التغذية، إلى الموافقة على الجمع بين الرضاعة الفموية والتغذية عبر الأنبوب بدءاً من عمر 6 أشهر.



ونظراً للتقدم السريع، تم إجراء فحص بلع باستخدام التنظير الفلوري بالفيديو (Video fluoroscopy) في اليوم التالي.

وبناءً على النتائج الإيجابية، تم إزالة أنبوب التغذية الأنفي، وأصبحت الطفلة تتغذى بالكامل عن طريق الفم، متقبلة للسوائل والأطعمة المهروسة.



وقالت أخصائية علاج النطق، نيتو مول سابين كارونان راغافان: "تُظهر هذه الحالة الأثر الكبير للتدخل المبكر في علاج النطق خلال عمليات التأهيل – خاصة لدى الأطفال الذين يعانون من مشكلات صحية معقدة. من خلال تقديم علاج منتظم ومتابعة دقيقة، تمكنا من دعم الطفلة للانتقال بأمان من التغذية بالأنبوب إلى الرضاعة الفموية خلال أقل من ثلاثة أشهر."



وأضافت المدير التنفيذي لخدمات الدعم السريري، هاجر الحوسني: "تجسد هذه الحالة أهمية التعاون متعدد التخصصات. فلكي نحقق نتائج ناجحة في إعادة التأهيل، لا سيما في طب الأطفال، لا بد من تعاون جميع أفراد الفريق الطبي لتلبية الاحتياجات الفردية لكل طفل."



إن مشكلات البلع غير المعالجة عند الرضع قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل سوء التغذية، والأمراض التنفسية، وتأخر النمو والتطور. وقد أظهرت "صحة" أن التشخيص المبكر والتدخل العلاجي ممكنان ضمن نموذج رعاية تعاوني متعدد التخصصات.