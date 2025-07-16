تعاون بين «دبي الصحية» و«جي إي هيلث كير» لتطوير حلول رعاية ذكية

وقّعت «دبي الصحية» مذكرة تفاهم مع شركة «جي إي هيلث كير»، الرائدة عالمياً في ابتكار التكنولوجيا الطبية والحلول الرقمية، بهدف تعزيز ممارسات استخدام تقنية «الموجات فوق الصوتية في نقطة الرعاية»، والتعاون المشترك لابتكار حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

ووقع المذكرة المديرة التنفيذية بالإنابة للشؤون الأكاديمية في «دبي الصحية» نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية، الدكتورة حنان السويدي، والمدير العام لأسواق النمو الأوروبية الآسيوية والإفريقية رئيس شركة «جي إي هيلث كير»، كونستانتينوس ديليجيانيس، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

ويهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بالتعليم الطبي، ودعم اتخاذ القرارات السريرية، ويسهم في ترسيخ مكانة الجامعة كمركز تعليمي متميز في تدريب «الموجات فوق الصوتية في نقطة الرعاية (POCUS)».

وتشمل المبادرات الرئيسة برنامج إعداد وتدريب المدربين المعتمدين (Train-of-Trainer - TOT) لبناء قدراتهم، ودعم تنفيذ برامج «الموجات فوق الصوتية في نقطة الرعاية» وتوسيع نطاقها لتشمل مناطق جغرافية أوسع.

وسيمتد التعاون ليشمل التطوير المشترك لحلول الذكاء الاصطناعي من خلال «مركز دبي الصحية للابتكار»، الذي يدعم الحلول التطويرية التي تحفز التقدم الطبي، وتحسن النتائج الصحية للمرضى، كما ستركز الشراكة على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الناشئة والتحقق من فاعليتها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الأشعة والرؤية الحاسوبية، بهدف تحسين دقة التشخيص، وتبسيط سير العمل السريري، وتسهيل الكشف المبكر عن الحالات الطبية.

ويسعى الطرفان، من خلال المذكرة التي سيسري العمل بها لمدة عامين قابلة للتجديد، إلى تسريع اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة في المجال الطبي.

وقالت السويدي إن هذا التعاون يعكس التزام «دبي الصحية» الراسخ بعهدها «المريض أولاً»، عبر دمج الرعاية والتعليم والابتكار للارتقاء بمعايير الرعاية الصحية.

وأضافت أنه من خلال بناء القدرات في مجال تعليم «تقنية الموجات فوق الصوتية في نقطة الرعاية»، والإسهام في تطوير حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي، نعمل على تمكين الكوادر الطبية من استخدام تقنيات متقدمة تعزز من جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

وذكر كونستانتينوس ديليجيانيس أن المذكرة تمثل لحظة محورية في تقدم وتطوير برنامج «التصوير بالموجات فوق الصوتية في نقطة الرعاية» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لبناء وصقل المهارات، وتسريع نقل المعرفة، وتعزيز الخبرات المحلية والإقليمية في مجال الرعاية الصحية.