«الإمارات للخدمات الصحية» تستعرض جهودها في التصدي للإدمان

شاركت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في فعاليات ملتقى الوقاية من المخدرات 2025، الذي نظّمته وزارة الداخلية بالتعاون مع مجلس مكافحة المخدرات وشرطة أبوظبي، تحت شعار «أسرة واعية.. مجتمع آمن»، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 29 يونيو في غاليريا مول بأبوظبي.

وجاءت مشاركة المؤسسة بهدف تسليط الضوء على جهودها ورؤيتها المتكاملة في التصدي لظاهرة الإدمان عبر تنظيم سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل التوعوية، التي استهدفت مختلف فئات وشرائح المجتمع.

ولفتت مديرة إدارة الصحة النفسية، الدكتورة نور المهيري، إلى أهمية تمكين الأسرة كعنصر محوري في دعم الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة المخدرات، وتعزيز جاهزيتها للكشف المبكر والتدخل الفاعل في الوقت المناسب.

وأوضح مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية، الدكتور عمار البنا، أن المستشفى، ومن خلال مشاركته في الملتقى، حرص على طرح مقاربات علمية تراعي التحولات الاجتماعية والنفسية التي تؤثر في سلوكيات اليافعين، وتسهم في تطوير نماذج تدخل وقائي قابلة للتطبيق، تنطلق من الأسرة وتتكامل مع أدوار المدرسة والمجتمع.

وقدّمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية سلسلة من الورش التوعوية والجلسات الحوارية التي تناولت موضوعات حيوية، منها: «أسرتي المتماسكة» و«جودة الحياة النفسية» و«التربية الإيجابية» و«كيف تتمتع بصحة نفسية؟» و«التربية في زمن المتغيرات».

وناقش عدد من أخصائيي الصحة النفسية بمستشفى الأمل، التابع للمؤسسة، دور الأسرة المحوري في الوقاية من الإدمان ضمن جلسة «تمكين الأسرة لحياة آمنة» بتنظيم برنامج خليفة للتمكين – أقدر، وشددوا على ضرورة ترسيخ الأمل كقيمة نفسية واجتماعية تحصّن الفرد من الانزلاق نحو السلوكيات الخطرة، والتأكيد على مسؤولية الفرد في حماية نفسه.