«أبوظبي للتراث» تطلق برنامج «حشمة وأناقة»

أطلقت هيئة أبوظبي للتراث، بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، برنامجاً ثقافياً وتراثياً يحمل عنوان «حشمة وأناقة»، وذلك ضمن مبادرة «X71»، في مركز نبض الفلاح التابع لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، مستهدفاً الفتيات من عمر 14 عاماً فما فوق.

يأتي إطلاق البرنامج في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز الهوية الوطنية، وصون التراث الثقافي الإماراتي، لاسيما ما يتعلق بالمرأة ودورها المهم في نقل الموروث الشعبي وحفظ ملامحه عبر الأجيال.

ويُسلط البرنامج الضوء على مفاهيم الحشمة والأناقة في الزي الإماراتي النسائي التقليدي، بوصفها جزءاً أصيلاً من الهوية الإماراتية للمرأة، ويهدف إلى ربط الفتيات بجذورهن التراثية.