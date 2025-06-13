لجنة في «الوطني» تناقش سياسة تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية

ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بحضور ممثلي مؤسسة الإمارات للدواء.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: مقررة اللجنة، عائشة إبراهيم المري، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، محمد عيسى الكشف ووليد فلاح المنصوري وهلال محمد الكعبي، كما شارك من مؤسسة الإمارات للدواء مدير عام المؤسسة، الدكتورة فاطمة الكعبي.

وناقشت اللجنة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وآلية تعزيز الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع، وجهود التوطين وتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز البحث والتطوير والابتكار في المجال الدوائي.

كما اطلعت اللجنة على دراسة متخصصة أعدها باحثو الأمانة العامة للمجلس، حول الموازنة المخصصة لدعم الصناعات الدوائية، والمبادرات والبرامج التي تتبناها الدولة لضمان تحقيق الأمن الدوائي في هذا القطاع الحيوي.

وتناقش اللجنة الموضوع وفق محاور استدامة الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها في جودة الحياة، والتشريعات المعززة للاستثمار والابتكار وضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.