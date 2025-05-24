«بيور هيلث» تقدم 50 مليون درهم لحملة «وقف الحياة»

قدمت «بيور هيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، 50 مليون درهم لحملة «وقف الحياة» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصّر (أوقاف أبوظبي)، بالتعاون مع دائرة الصحة بأبوظبي، لدعم المصابين بالأمراض المزمنة، تحت شعار «معك للحياة».

وتأتي مساهمة مجموعة «بيور هيلث» في حملة وقف الحياة، في سياق التفاعل المجتمعي الكبير مع الحملة، من أفراد ومؤسسات وشركات ورجال أعمال، لتمكينها من تحقيق المستوى الأمثل في مجال الرعاية الصحية لخدمة المجتمع.

وقال المؤسس العضو المنتدب لمجموعة «بيور هيلث» فرحان ملك، إن الحملة خطوة جوهرية في مسيرة الإمارات المتواصلة في مجالات العمل الخيري والإنساني، مؤكداً أنها حافز قوي يحث الجميع على تحقيق هدف مشترك، يتمثل في توفير رعاية صحية عالية الجودة للمصابين بالأمراض المزمنة، بما يعزز رفاههم وعافيتهم.

وأعرب عن فخر «بيور هيلث» بالشراكة مع دائرة الصحة بأبوظبي، وأوقاف أبوظبي في دعم هذه المبادرة النبيلة، التي من شأنها أن تُحدث أثراً إيجابياً في حياة العديد من الأفراد في مجتمعنا.

وتسعى الحملة إلى جمع إسهامات لإنشاء وقف تغطي استثماراته نفقات العلاج للمصابين بالأمراض المزمنة من الفئات الأكثر احتياجاً، إضافة إلى استثمار أموال الوقف للإسهام في توفير الأدوية والدعم النفسي للمرضى، فضلاً عن دعم المنظومة الصحية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

كما تهدف الحملة إلى تعظيم عوائد الوقف وتوظيفها في برامج الرعاية الصحية، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وبناء مجتمع صحي ومستدام، فيما تعمل المبادرة على نشر القيم الوقفية، وترسيخ مفهوم الوقف كأداة تنموية تدعم التكافل الاجتماعي، إلى جانب إبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم المبادرات الخيرية والإنسانية، وتعزيز الاستثمار الاجتماعي لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً.