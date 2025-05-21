لحظة تاريخية في الطب.. نجاح زراعة مثانة

نجح جرّاحون أميركيون في إجراء عملية زرع مثانة بشرية، في جراحة هي الأولى من نوعها في العالم، ويمكن أن تشكّل نقطة تحوّل بالنسبة للمرضى الذين يعانون اضطرابات خطرة في المثانة، والمريض الذي خضع لهذه الجراحة يدعى أوسكار لارينزار (41 عاماً) ويخضع لغسيل الكلى منذ سبع سنوات، وجرت الجراحة بتعاون بين جامعتين في كاليفورنيا.

وقالت «يو سي إل إيه» (جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس)، في بيان، إنّ المريض أصيب بالسرطان، ما استدعى إزالة جزء كبير من مثانته قبل سنوات، ثم أزيلت كليتاه، وأوضحت أن لارينزار حصل على مثانة وكلية من المتبرّع نفسه خلال الجراحة، التي استغرقت ثماني ساعات تقريباً، ولفتت إلى أن الجرّاحين زرعوا أولاً الكلية، ثم المثانة، ثم أوصلوا الكلية بالمثانة الجديدة باستخدام التقنية التي طوّروها، وقال الجراحان نيما نصيري، وإندربير جيل، إنّ نتيجة العملية أتت شبه فورية، إذ أنتجت الكلية على الفور كمية كبيرة من البول، وتحسّنت وظائف الكلى لدى المريض في الحال.