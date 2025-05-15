ممرضون بـ «دبي الصحية» بعد منحهم «الإقامة الذهبية»: كل كلمات الشكر لا تكفي

عبّر عدد من الممرضين والممرضات العاملين ضمن منظومة «دبي الصحية» عن بالغ امتنانهم وتقديرهم للمكرمة التي وجه بها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمنحهم الإقامة الذهبية تقديراً لإسهاماتهم الإنسانية، ودورهم الحيوي في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية في الإمارة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن مكرمة سموّه تمثّل وسام شرف على صدورهم، ومسؤولية مضاعفة تدفعهم إلى مواصلة العطاء والتفاني في أداء رسالتهم السامية، بما يحقق أعلى مستويات الراحة والسعادة للمرضى.

وأكدوا أن هذه المكرمة تعكس رؤية دبي الإنسانية، واهتمام قيادتها بكل ما يسهم في تعزيز صحة المجتمع، كما أنها تمثّل تكريماً لمسيرة مهنية طويلة من الجهد والعطاء، وتجسيداً لالتزام الإمارة بدعم كل من كرّس حياته لخدمة المرضى والمجتمع.

وعبّرت الممرضة في مستشفى لطيفة منذ 24 عاماً، فاطمة محمد الحسن، عن سعادتها قائلة: «أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة، ولدعم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم المتواصل، سواء عبر التدريب أو تطوير المهارات أو بيئة العمل المحفزة، وخبر حصولي على الإقامة الذهبية دافع كبير لمزيد من العطاء».

وأكدت الممرضة في مستشفى دبي، هلا الصايغ: «هذه المكرمة أدخلت الفرح إلى قلوبنا، وأشعرتنا بقيمة ما نقدمه، ونشكر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على هذا التقدير، الذي نعدّه مسؤولية أكبر نتحملها بكل حب وإخلاص لخدمة المجتمع».

وقالت الممرضة في مستشفى دبي منذ 22 عاماً، جيوتي براساناراج: «الإقامة الذهبية تقدير حقيقي لمسيرة طويلة من التفاني في العمل، وحافز معنوي لمواصلة جهودنا بإخلاص وبروح الفريق الواحد، وأنا فخورة بأنني جزء من منظومة (دبي الصحية)».

وأعربت الممرضة في مركز دبي للسكري منذ 16 عاماً، تيريسا تاماني، عن فخرها، وامتنانها العميق للمكرمة الغالية، وقالت: «لقد كنت جزءاً من النجاحات التي حققها المركز، واليوم أشعر أن هذا التكريم هو تتويج لكل تلك الجهود».

وقال الممرض في مركز دبي للسكري، الذي أمضى 19 عاماً في الخدمة، أيمن عيسى: «كل كلمات الشكر لا تكفي، ومنحنا الإقامة الذهبية يعد تتويجاً حقيقياً لجهود سنوات من العمل المخلص، ونعاهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على بذل المزيد من الجهد والعطاء».

وقالت الممرضة في مستشفى لطيفة منذ 22 عاماً، سوجا كوناث: «أشعر أن عملي في (دبي الصحية) ليس مجرد وظيفة، بل انتماء حقيقي، وأفتخر بمنحي الإقامة الذهبية، التي تُعدّ تشريفاً لكل ممرض وممرضة يعمل بإخلاص».