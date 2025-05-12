«فخر الوطن» يحتفي باليوم العالمي للتمريض

أكد مكتب «فخر الوطن» الدور الاستثنائي الذي يؤديه الممرضون والممرضات في دعم صحة المجتمعات، وتعزيز استدامتها.

وأوضح المكتب، بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذي يوافق 12 مايو من كل عام، أن العاملين في مهنة التمريض يمثّلون القلب النابض للأنظمة الصحية، وأن جهودهم المتواصلة لا تسهم في تحسين جودة الحياة فحسب، بل أيضاً في تعزيز الاقتصادات، من خلال رعاية المجتمعات والنهوض بالصحة العامة.