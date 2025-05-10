كوريا تحقق إنجازات بارزة في علاج الأورام وتتطلع للتعاون مع الإمارات

تضطلع وكالة تطوير الصناعة الصحية "KHIDI"، التابعة لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في جمهورية كوريا، بدور محوري في دعم نمو القطاع الصحي الكوري وتوسيع حضوره العالمي، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في مجالات الرعاية الصحية.

وقال تشا سون دو، رئيس الوكالة خلال لقائه وفدا إعلاميا إماراتيا يقوم بزيارة جمهورية كوريا حالياً، بتنظيم من السفارة الكورية لدى الإمارات، وبالتعاون مع وكالة "KHIDI"، إن كوريا حققت إنجازات بارزة في علاج الأورام بفضل التقنيات الإشعاعية المتقدمة والكفاءات الطبية المؤهلة،مشيرا إلى أن الحكومة الكورية تتبنى إستراتيجية صحية متكاملة تشمل الوقاية، والتشخيص المبكر، والعلاج الدقيق، والرعاية اللاحقة، مع توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتحسين جودة الرعاية ورفع كفاءة الخدمات.

وأوضح أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق معدلات شفاء مرتفعة في عدد من أنواع السرطان، مثل 100% لسرطان الغدة الدرقية، و96.4% لسرطان البروستاتا، و94.3% لسرطان الثدي، وفقًا لبيانات المركز الوطني الكوري لمعلومات السرطان للفترة 2018 – 2022.

وأكد أن الوكالة تتطلع إلى تعزيز التعاون مع دولة الإمارات، لا سيما في مجالات نقل المعرفة والتقنيات العلاجية المتقدمة، وإنشاء مراكز علاجية متخصصة بالبروتون والأيونات الثقيلة في أبوظبي ودبي، مشيرا إلى أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل التجارب السريرية، وتوطين التكنولوجيا الطبية، وتطوير برامج تعليمية ومهنية للطواقم الصحية، بما يسهم في استدامة وتطور منظومتي الرعاية الصحية في البلدين.

وكان الوفد الإعلامي الإماراتي زار معرض "Bio Korea 2025"، أكبر معرض تجاري في كوريا لقطاعات الصحة والصناعات الدوائية، الذي أقيم في العاصمة سيؤول تحت شعار "الابتكار والتعاون نحو تشكيل المستقبل معا" ولمدة ثلاثة أيام بمشاركة 750 شركة من دول العالم المختلفة، استعرضت أحدث الابتكارات في قطاع التكنولوجيا الحيوية.

وتضمن المعرض أحدث الابتكارات في قطاع الصحة الحيوية، لا سيما تلك المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، والحلول العلاجية الجديدة، بالإضافة إلى التطبيقات المتقدمة في مجالات مكافحة الشيخوخة.

إلى ذلك زار الوفد الإماراتي عددًا من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة في علاج الأورام، وطب التجميل، والرعاية الصحية، في كل من سيؤول ومدينة جيجانغ.

وشملت الزيارات جولة في مستشفى جامعة سيؤول الوطنية، التي تستخدم تقنيات متقدمة في علاج الأورام، من بينها العلاج الإشعاعي عالي الدقة باستخدام أجهزة "TrueBeam و Elekta"؛ حيث استمع الوفد إلى شرح من الأطباء المختصين في أقسام الأورام والعلاج الإشعاعي والباريوم، حول التقنيات الحديثة المستخدمة في تلك الأقسام، ولا سيما تقنيات "SBRT" للعلاج عالي الدقة، ودورها في تحسين نسب الشفاء وتقليل المضاعفات.

كما زار الوفد مركز "Gijang" للعلاج بالأيونات الثقيلة، الذي يُعد من أحدث المراكز الطبية المتخصصة في كوريا، في علاج الأورام المعقدة باستخدام الأيونات الثقيلة، واطلع على البروتوكولات العلاجية المعتمدة من قبل الفريق الطبي المختص.

وزار الوفد أيضا، المركز الوطني للسرطان، الذي يجري أبحاثا متقدمة، يعتمد فيها على الذكاء الاصطناعي في مجال العلاج بالبروتونات والأيونات الثقيلة، لتعزيز دقة التشخيص وخدمة خطط العلاج استنادا إلى بيانات ضخمة حول أورام السرطان. ويتضمن المركز قسما للعلاج بأشعة البروتون، التي تتيح استهداف الورم بدقة من خلال ظاهرة "ذروة براج"، ما يسهم في تقليل الضرر على الأنسجة السليمة ويجعلها خيارًا مثاليًا لعلاج الأورام المعقدة والقريبة من الأعضاء الحيوية.

وفي مركز سامسونغ الطبي، استمع الوفد الإعلامي الإماراتي من أطباء متخصصين، إلى شرح حول الفروقات بين العلاج بالبروتون والعلاجات الإشعاعية التقليدية، ومدى فاعليتها في علاج الأورام المستعصية، بينما اطلع في مستشفى يونسي سيفيرانس، المتخصص بتقنية العلاج بالأيونات الثقيلة، على العلاج الإشعاعي بأيونات الكربون، الذي يُعد من أكثر الأساليب تطورًا على المستوى العالمي؛ إذ يعتمد على جسيمات كربونية أثقل من البروتونات بـ12 مرة، ما يمنحها قدرة عالية على تدمير الحمض النووي للخلايا السرطانية بدقة، عبر ظاهرة "ذروة براج".

وتُستخدم هذه التقنية حاليًا في اليابان وألمانيا لعلاج معظم أنواع السرطان، باستثناء سرطان الدم، ولا يتطلب العلاج بها غالبًا دخول المستشفى، ويُعد مريحًا للمرضى مع آثار جانبية محدودة.

واختتم الوفد جولاته بزيارة عيادة الطب الكوري التقليدي لي موون وون الدولية المتخصصة بالأمراض الجلدية في منطقة جانغنام؛ حيث اطّلع على تقنيات التجميل والعناية بالبشرة غير الجراحية، مثل الليزر واستخدام الذكاء الاصطناعي لتخصيص العلاجات.