تعرف على اللقاحات المطلوبة قبل الحج ومتى يجب أخذها قبل مغادرة الدولة

دعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، جميع الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام 1446هـ/2025م، الالتزام بأخذ اللقاحات الوقائية المطلوبة والموصي بها في الوقت المناسب، والتدابير الوقائية التي تسهم بشكل كبير في تقليل المخاطر الصحية أثناء أداء مناسك الحج.

وأوضحت المؤسسة أن اللقاحات المطلوبة قبل الحج تشمل:

• لقاح المكورات السحائية

• لقاح الإنفلونزا الموسمية

• لقاح كوفيد-19 لبعض الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، وهم:

• كبار السن (فوق 56 عاماً)

• وأصحاب أمراض القلب المزمنة

• النساء الحوامل

• مرضى ضعف المناعة الخلقي أو الناجم عن الأدوية المثبطة أو السرطان

• مرضى الفشل الكلوي

• المصابون بأمراض الجهاز التنفسي أو العصبي المزمنة

• مرضى الدم الوراثية مثل الأنيميا المنجلية والثلاسيميا

وأضافت أن التطعيمات التي ينصح بها تشمل:

لقاح كوفيد 19 لكافة الحجاج.

لقاح المكورات الرئوية (لمن يبلغ 65 عاماً أو أكثر أو لمن يبلغ 19 عاماً أو أكثر ويعاني من أمراض مزمنة).

موعد أخذ التطعيمات:

أفادت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أنه يفضل أخذ التطعيمات قبل موعد السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام لكي يتمكن الجسم من بناء الحصانة اللازمة ضد الأمراض، مؤكدة التطعيمات والتدابير الوقائية قبل الحج تساهم بشكل كبير في تقليل المخاطر الصحية أثناء أداء مناسج الحج.