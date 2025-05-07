63% زيادة في أعداد أسرَة العناية المركزة خلال الثلاث سنوات الماضية

أوضح مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور يوسف محمد السركال، أن المؤسسة تعمل على تقديم خدمات العناية المركزة من خلال 5 أقسام رئيسية وبطاقة استيعابية تقدر 12% من إجمالي الأسرَة، مشيرًا إلى أن أجمالي عدد الحالات التي تم إدخالها إلى أقسام العناية المركز بنهاية العام الماضي 2024، بلغ ما يقارب 9 آلاف حالة بنسبة إشغال وصلت إلى 85% وبزيادة قدرها 15% بالمقارنة بالسنوات الماضي.

وقال السركال، في رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، اليوم: مؤسسة الامارات للخدمات الصحية وفي إطار جهودها التطويرية، نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية العديد من الإجراءات الاستباقية الهادف إلى تطوير هذه الخدمات، شملت زيادة أعداد أسرة العناية المركزة بمعدل نمو بلغ 63%.

وأشار إلى أن الجهود التطويرية تضمنت، إنشاء وتشغيل أقسام العناية المتوسطة للمرضي الذي يحتاجون إلى رعاية مكثفة لكن أقل من العناية المركز بطاقة استيعابية تصل إلى 42 سرير، وإدخال 1230 جهاز طبي تنوعت بين أجهزة المراقبة، والتنفس الصناعي وأجهزة الإنعاش وغيرها، لافتاً إلى أن المؤسسة شرعت في تعزيز الكوادر البشرية المتخصصة في أقسام العانية المركزة بنسبة 98% ما ساهم في تطبيق نظام العناية المركزة المغلقة في 57 من مستشفيات المؤسسة.