«آيس كريم النيتروجين».. مؤثرات بصرية جذابة وتحذير من الاستخدام السيئ

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً، مقطع فيديو يُظهر تعرض طفل لمضاعفات خطيرة يُزعم أنها ناتجة عن تناول آيس كريم يحتوي على النيتروجين السائل، ما أثار حالة من الجدل والقلق بين آباء وأمهات، خصوصاً مع انتشار هذه الأنواع من الأطعمة بشكل كبير ويقبل عليها الكثير من الأفراد في الأماكن الترفيهية عبر عربات الطعام المتنقلة.

وحذّر أطباء من المخاطر الجسيمة التي قد تترتب على استخدام النيتروجين السائل في إعداد الأطعمة والحلويات، مؤكدين أن هذه المادة، رغم استخدامها لإضفاء مؤثرات بصرية جذابة، إلا أن ابتلاعها قبل أن تتبخّر تماماً أو استخدامها بكميات غير مدروسة قد يؤدي إلى إصابات شديدة في الجهاز الهضمي، مؤكدين أنه لم يتم رصد أي حالات تأثرت باستخدام النيتروجين السائل داخل الدولة.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن النيتروجين السائل - في حال إساءة استخدامه - قد يُسبب حروقاً داخلية وتلفاً في أنسجة المعدة والمريء، وقد تصل الأضرار في بعض الحالات إلى انثقاب في مخاطية الجهاز الهضمي، محددين أربع علامات تحذيرية تظهر على الأطفال حال تعرضهم لمخاطر النيتروجين ويجب الانتباه لها، وتشمل «الألم الشديد في البطن، والتقيؤ، وصعوبة في البلع، وفقدان الوعي في الحالات القصوى» بما يستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً.

من جانبها، أكّدت إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي أنه لا توجد خطورة في استهلاك الأغذية التي يتم تصنيعها باستخدام النيتروجين السائل، حيث يتم استخدامه بقدر بسيط يحقق الغرض المقصود وهو تجميد الآيس كريم، وبعد استخدامه يتحوّل إلى غاز النيتروجين ويتطاير بحيث لا يتبقى منه شيء في المنتج النهائي. وأهابت بالجمهور عدم تداول الأخبار المتعلقة بالأغذية والتأكد من صحتها من خلال التواصل مع المصادر الرسمية الموثوقة.

وتفصيلاً، أوضح أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، الدكتور نجيب صلاح عبدالرحمن، أن النيتروجين السائل، رغم استخدامه الشائع لإضفاء مؤثرات بصرية جذابة على الأطعمة، قد يُسبب في حالة ابتلاعه قبل أن يتبخّر تماماً، تلفاً شديداً لأنسجة المعدة والمريء، مؤكّداً أن تناول الأطفال لأطعمة تحتوي على النيتروجين السائل بتلك الطريقة يُشكل خطورة بالغة، خصوصاً على الجهاز الهضمي وقد يؤدي إلى مضاعفات حادة مثل الحروق الداخلية التي قد تصل إلى انثقاب في مخاطية الجهاز الهضمي، وهي حالات تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً.

وأشار إلى أن الأطفال أكثر عرضة لهذه المضاعفات، نظراً إلى حساسية أجسامهم وصعوبة قدرتهم على وصف الأعراض بدقة، ما يؤدي إلى تأخر في التشخيص والعلاج وزيادة في خطورة الإصابة، كما تختلف الأعراض لديهم من حيث السرعة والشدة، وقد تشمل ألماً حاداً في البطن، وتقيؤاً دموياً، أو مؤشرات على انثقاب داخلي.

أمّا في ما يتعلق بالتأثيرات طويلة المدى، فقد حذّر من أن الإصابة بالنيتروجين السائل قد تؤدي إلى مضاعفات مزمنة، منها تضيقات في المريء، صعوبة في البلع، وزيادة احتمال الالتهابات المتكررة، وهي حالات قد تتطلب عمليات جراحية أو علاجاً طويل الأمد.

ودعا الأسر إلى توخي الحذر الشديد، قائلاً: «الوعي الأسري هو خط الدفاع الأول، يجب على الأهل مراقبة ما يتناوله أطفالهم، والتأكد من أن الأطعمة خالية من المواد الخطرة مثل النيتروجين السائل (قبل أن يتبخّر)».

وأكّدت استشارية طب الأطفال الدكتورة نهى محمد خيري، أنه في حال تناول الأطفال لأطعمة تحتوي على النيتروجين السائل، بطريقة غير سليمة أو صحيحة أو بكميات غير مسموح بها، يُشكل خطراً كبيراً على صحتهم، إذ إن النيتروجين السائل يُستخدم عند درجات حرارة منخفضة للغاية، وقد يؤدي إلى حروق داخلية شديدة في الفم، والمريء، أو المعدة، وقد يصل في بعض الحالات إلى ثقب في جدار المعدة.

وأوضحت أن هناك عدداً من العلامات التحذيرية التي قد تظهر عند تعرض الأطفال لتأثيرات النيتروجين السائل، وقد تختلف من حيث الشدة وسرعة الظهور، حيث قد يُظهر الأطفال أعراضاً حادة بشكل أسرع مثل الألم الشديد في البطن، والتقيؤ، وصعوبة في البلع، أو حتى فقدان الوعي في الحالات القصوى، وذلك نتيجة لصغر حجم أجسامهم وحساسية أجهزتهم الهضمية، لافتة إلى أن عدم قدرتهم على التعبير بدقة عن الألم قد يؤدي إلى تأخير التدخل الطبي، ما يزيد من خطورة الحالة.

وأكدت ضرورة الانتباه إلى مصادر الطعام التي يتناولها الأطفال، خصوصاً في الأماكن العامة أو مع الأطعمة الجديدة والمنتشرة على مواقع التواصل، ويُنصح بتوعية الأطفال بعدم تجربة أي طعام يبدو «غريباً» أو يصدر عنه دخان أو بخار، إلا بعد التأكد من سلامته، والتحقق من مكونات الأطعمة والشراء فقط من مصادر موثوقة.

وأشارت إلى أنه في حال حدوث ضرر داخلي نتيجة التعرض للنيتروجين السائل، فقد يحتاج الطفل إلى تدخل جراحي، أو علاج طويل لإصلاح أنسجة الجهاز الهضمي، ما قد يؤثر في النمو أو التغذية لاحقاً، وفي بعض الحالات قد تبقى مضاعفات مزمنة مثل تضيق المريء أو اضطرابات في الهضم.

وشدّدت على ضرورة تكثيف حملات الرقابة على المحال التي تستخدم النيتروجين السائل في الأطعمة أو الحلويات، للتأكد من مدى التزامها بالحفاظ على معايير السلامة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع من تأثير هذا السائل.

من جانبه، أكّد أخصائي طب طوارئ ورئيس أحد أقسام الطوارئ، الدكتور وحيد محمد زكريا حسن، أن استخدام النيتروجين السائل في إعداد بعض أنواع الآيس كريم والحلويات قد يُشكّل خطراً على الصحة في حال عدم التحضير الجيد أو استخدام كميات زائدة منه، حيث يمكن أن يؤدي تناوله إلى إصابات في الجهاز الهضمي، نتيجة لدرجات الحرارة شديدة الانخفاض التي يتميز بها.

وأوضح أن النيتروجين السائل قد يسبب «حروقاً باردة» قد تتطوّر إلى تقرحات عميقة وفقدان في الأنسجة، وفي الحالات الشديدة خصوصاً عند استهلاك كميات كبيرة قد يؤدي إلى إصابات خطيرة تشمل انثقاب الجهاز الهضمي العلوي.

وفي ما يتعلق بالإجراءات الطبية المتبعة عند التعرض لمثل هذه الإصابات، أشار إلى إزالة العامل المسبب للحرق فوراً، والتخلص من الملابس الملوثة بالنيتروجين السائل، مع ضرورة تجنب ملامسة المادة للأغشية المخاطية والعينين والجهاز التنفسي، كما يتم تقديم العلاج والأدوية اللازمة عن طريق الوريد، إلى جانب التدفئة الموضعية التدريجية في حالات الإصابات السطحية.

وقال: «لله الحمد، لم يتم حتى الآن رصد أي إصابات محلية نتيجة لاستخدام النيتروجين السائل في الأطعمة»، مشدداً على أهمية التوعية واتباع معايير السلامة الصارمة في تحضير وتقديم مثل هذه الأطعمة.

من جانبها، أكدت بلدية دبي، أنه في ما يتعلق بمدى سلامة تناول منتج «الآيس كريم بالدخان» أو«الآيس كريم المجمد بالنيتروجين السائل»، فإن النيتروجين السائل يُستخدم في العديد من التطبيقات الصناعية مثل التبريد السريع للمثلجات وصناعة الآيس كريم وغيرهما.

وأوضحت إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي لـ«الإمارات اليوم»، أنه لا توجد خطورة في استهلاك الأغذية التي يتم تصنيعها باستخدام النيتروجين السائل، حيث يتم استخدامه بقدر بسيط يحقق الغرض المقصود وهو تجميد الآيس كريم، وبعد استخدامه يتحوّل إلى غاز النيتروجين ويتطاير بحيث لا يتبقى منه شيء في المنتج النهائي.

وأكدت أنه بشكل عام لا توجد خطورة تذكر من استخدام النيتروجين كمضاف غذائي في الأغذية، من ناحية سلامة الغذاء.

وذكرت أن الخطورة عند استخدام النيتروجين السائل تكمن في سلامة الأشخاص العاملين في تحضير وتصنيع مثل هذه المثلجات، وقد تُشكل خطورة على المستهلك إذا استخدم النيتروجين السائل في الأغذية مباشرة، لأن هذه العملية يجب أن تتم من قبل أفراد مدربين على التعامل المناسب مع النيتروجين السائل بحيث لا يضرّ المستهلك.

وأشارت بلدية دبي إلى أنها تقوم بالتأكد من أن المؤسسات الغذائية التي تستخدم النيتروجين السائل تطبق قواعد الصحة والسلامة، وأنها تقوم بتدريب متداولي الأغذية لديها على الاستخدام الآمن للنيتروجين السائل.

ونصحت إدارة سلامة الأغذية المستهلكين بالتأكد من صحة المعلومات التي يتم تداولها عبر قنوات الاتصال غير الرسمية، وأهابت بالجمهور عدم تداول الأخبار المتعلقة بالأغذية والتأكد من صحتها من خلال التواصل مع المصادر الرسمية الموثوقة.

بلدية دبي:

• لا خطورة في استهلاك الأغذية المُصنعة بـ «النيتروجين السائل» باستثناء حالتين.