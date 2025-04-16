"الإمارات الصحية" تنظم مختبر الجاهزية للمستقبل في الرعاية الأولية والوقائية

نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية اليوم "مختبر الجاهزية للمستقبل لتطوير إستراتيجية الرعاية الأولية والوقائية" في مركز التدريب والتطوير التابع لها بالشارقة، بمشاركة نخبة من قياداتها وكوادرها البشرية، وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز جاهزيتها المستقبلية، انسجاماً مع مخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2024، واستجابة لإعلان عام 2025 عاماً للمجتمع.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذه المبادرة تجسد التزام المؤسسة الراسخ بتوجيهات القيادة الرشيدة في استشراف المستقبل وتبني نهج استباقي في تطوير منظومة الرعاية الصحية، موضحاً أن المؤسسة تعمل على تطوير إستراتيجية متكاملة للرعاية الأولية والوقائية، تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء في القطاع الصحي لتقديم خدمات صحية شاملة ومتكاملة لجميع فئات المجتمع، بما يسهم في رفع جودة الحياة، وتعزيز منظومة الوقاية، وتحقيق المستهدفات الوطنية الصحية، وضمان توفير رعاية صحية مستدامة.

وقال إن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية المؤسسة لبناء نظام صحي مرن ومبتكر، قادر على التكيف مع المتغيرات ومواكبة تطلعات الدولة المستقبلية في تعزيز صحة المجتمع ورفاهيته.

من جانبها، أشارت الدكتورة كريمة الرئيسي، مديرة إدارة الرعاية الصحية الأولية إلى أن المختبر يعد خطوة عملية لترجمة توجهات المؤسسة إلى برامج ومبادرات عملية ومخرجات ملموسة، من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية، بما يضمن شمولية التغطية وتوفرها للفئات كافة، ويسهم في بناء منظومة صحية مرنة قادرة على التكيّف مع المتغيرات ومواكبة تطلعات الدولة المستقبلية.

ويشكل "مختبر الجاهزية للمستقبل" مدخلاً رئيسياً لإعداد إستراتيجية الرعاية الأولية والوقائية، ومنصة تفاعلية تجمع الشركاء والمعنيين لمناقشة أبرز التوجهات الصحية، واستكشاف التحديات المتوقعة في مجال الرعاية الأولية والوقائية خلال السنوات القادمة، بما يسهم في تعزيز قدرة المؤسسة على مواكبة التحولات وابتكار حلول مرنة لتلبية الاحتياجات الصحية المتجددة، عبر إشراك الفئات الرئيسية في بلورة تصوّر متكامل لمستقبل خدمات الرعاية.

وتضمنت الفعالية سلسلة من ورش العمل المكثفة التي شملت محاضرات توضيحية حول مواضيع متنوعة في مجال الرعاية الأولية والوقائية، استعرض فيها المتحدثون الممارسات والتجارب العالمية الناجحة، بالإضافة إلى تنظيم جلسات عصف ذهني لمناقشة الاتجاهات والتحديات المستقبلية، واقتراح مشاريع وأفكار مبتكرة تسهم في بلورة محاور استراتيجية المؤسسة للرعاية الأولية والوقائية.

وتجسد هذه الخطوة مساهمة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في دعم مسيرة الدولة الصحية، وتعزيز المكانة المتقدمة لدولة الإمارات في المؤشرات الصحية العالمية، من خلال تطوير السياسات والمبادرات الداعمة للرعاية الوقائية، وتبنّي نماذج استباقية تسهم في بناء منظومة صحية مستدامة، تواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو مجتمع صحي ومستقبل واعد.



