علاجات جينية جديدة في الدولة لأمراض جلدية نادرة

كشف مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر «دبي ديرما 2025»، الذي انطلق، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، عن علاجات جينية جديدة تستهدف أمراضاً جلدية نادرة، منها «الصدفية الوراثية» و«التهاب الجلد التأتبي»، ما يفتح آفاقاً جديدة للعلاج في الدولة.

واستعرض المشاركون في المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، أنظمة ليزر ذكية، تُستخدم في تشخيص وعلاج مجموعة واسعة من الأمراض الجلدية، ما يُحسّن العلاج ويُقلّل من الآثار الجانبية، إضافة إلى تقديم تقنيات تصوير رقمية متقدمة تُساعد الأطباء على تتبع تطور الحالات الجلدية بدقة عالية.

ويناقش المشاركون عدداً من التوجهات المستقبلية، أبرزها اعتماد الروبوتات الدقيقة في إجراءات الليزر.

واطلع المدير العام لهيئة الصحة في دبي، عوض صغيّر الكتبي، على أحدث ما توصلت إليه التقنيات والابتكارات في مجال الأمراض الجلدية والعلاجات التجميلية بالليزر خلال جولة في المعرض.

وقال سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس «دبي ديرما»، السفير الدكتور عبدالسلام المدني، لـ«الإمارات اليوم»، إن المؤتمر يستقطب أكثر 25 ألف زائر من 114 دولة، إضافة إلى مشاركة أكثر من 523 متحدثاً عالمياً، يقدمون خلاصة تجاربهم البحثية والمهنية ضمن برنامج علمي متكامل، يغطي موضوعات متعددة، منها الأمراض الجلدية المعقدة والمزمنة، وعلاجات الليزر المتقدمة، والتجميل غير الجراحي.

وأضاف أن المؤتمر يناقش آخر ما توصل إليه العلم في قطاع طب الجلد والليزر والأمراض الجلدية الطبية والتجميلية، وأمراض الجلد لدى الأطفال، والجراحات الجلدية، وتقنيات الليزر المتقدمة. ويتوسع في مناقشة الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج، إضافة إلى الجلسات السريرية الحية، والملصقات الرقمية التي تعرض أحدث الأبحاث من حول العالم.

وبين أن المؤتمر يركز على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، من خلال استعراض أنظمة ليزر ذكية تُدار بالذكاء الاصطناعي، تُستخدم في تشخيص وعلاج مجموعة واسعة من الأمراض الجلدية، ما يُحسّن من دقة العلاج، ويُقلّل من الآثار الجانبية، وتقديم تقنيات تصوير رقمية متقدمة تُساعد الأطباء في تتبع تطور الحالات الجلدية بدقة عالية، إضافة إلى التطرق للعلاجات الجينية، حيث يسلّط الضوء على العلاجات الجينية الجديدة التي تستهدف أمراضاً جلدية نادرة، مثل الصدفية الوراثية والتهاب الجلد التأتبي، ما يفتح آفاقاً جديدة للعلاج.

وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش العلاجات البيولوجية وأدوية ومضادات «جاك» التي يتم من خلالها علاج أمراض مستعصية لتحقيق نتائج مبهرة في علاج حالات الثعلبة والبهاق وغيرهما، إضافة إلى الأدوية المستخدمة حديثاً في تجميل الجلد للأطباء.