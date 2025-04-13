نجاح تجربة لعلاج «هشاشة الركبة» بالخلايا الجذعية

قالت دائرة الصحة في أبوظبي إنها نجحت في إنجاز تجربة سريرية سباقة في أبوظبي، بالتعاون مع شركة التقنيات الحيوية السويدية «سيلكولابز» وبرجيل القابضة، أثبتت من خلالها كفاءة StromaForte، وهو منتج طبي من الخلايا الجذعية.

وأظهر المنتج، الذي طورته «سيلكولابز»، ملف سلامة مناسباً وإمكانات علاجية كبيرة لمرض هشاشة العظام في الركبة، ما يمثل إنجازاً في تقييم خيارات علاج أمراض المفاصل التنكسية باستخدام الخلايا.

وتقيم الدراسة الخصائص التجديدية للخلايا الجذعية المتوسطة، وهي نوع من الخلايا الجذعية المعروفة بقدرتها على تقليل الالتهابات وإصلاح وتجديد الأنسجة التالفة، وهي موجودة بشكل طبيعي في الجسم، وتعمل كوسيط بيولوجي من خلال اكتشاف مواضع التدهور أو الإصابة وتنبيه الجسم لإطلاق عملية الاستشفاء الذاتي، بدلاً من مجرد استبدال الخلايا التالفة.

وتم حقن الخلايا الجذعية بشكل مباشر في المفاصل المتضررة لدى مرضى، بعد استخلاصها من متبرعين أصحاء، تراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً.

وكان الهدف من ذلك هو التحقق من سلامة الإجراء وقدرته على الحد من الألم والالتهابات وإمكانية إصلاح تلف الغضروف، لتقديم بديل محتمل للخيار الجراحي يستفيد منه المصابون بهشاشة العظام في الركبة.

وأكّد المرضى حدوث انخفاض ملحوظ في مستويات الألم، والتحسن الشامل في جودة حياتهم، ما مكنهم من الحركة براحة أكبر وممارسة نشاطاتهم اليومية بسهولة. وقالوا إن استجابتهم للعلاج كانت جيدة، ولم تسجل أي آثار جانبية شديدة.

ومن المقرر عرض النتائج بالتفصيل خلال أسبوع أبوظبي العالمي للصحة في أبريل الجاري.

وأكّدت المدير التنفيـــذي لقطاع علـــوم الحياة الصحية في الدائرة، الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، أهمية هذا الإنجاز، إذ «يقدّم دليلاً على القدرات المتنامية لإمارة أبوظبي في إجراء البحوث الطبية العالمية، وتطوير الخيارات العلاجية السباقة».

وأجريت التجربة بقيادة استشاري جراحة العظام الدكتور أسامة الشعار، وأخصائي جراحة العظام، الدكتور فيراباهو موثوسامي، وأُجريت في مدينة برجيل الطبية ومستشفى برجيل.

وقد حصل المرضى خلالها على حقنة موجهة بالموجات فوق الصوتية، وكانت نتائج المرحلة الأولى من التجربة مشجعة، إذ تمكنت من تحقيق الهدف المحدد على مستوى سلامة العلاج، وهو ما أكّدته لجنة مستقلة لمراقبة السلامة.