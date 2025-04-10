«أبوظبي العالمي للصحة».. حلول فعّالة لحياة مديدة

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يستعد أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025، الذي ينطلق من 15 إلى 17 أبريل الجاري تحت شعار «نحو حياة مديدة: مفهوم جديد للصحة والعافية»، في مركز أدنيك أبوظبي، لاستقبال أكثر من 15 ألف زائر، و1900 وفد، إضافة إلى 200 متحدث من 90 دولة، بهدف تبادل المعارف، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدفع عجلة التقدم في القطاع الصحي العالمي، من خلال منصة عالمية شاملة تسعى لصياغة مستقبل الصحة والعافية.

ويجسد أسبوع أبوظبي العالمي للصحة منصة تدفع نحو نقلة نوعية في العلاج القائم على الاستجابة للمرض وصولاً لمنهجيات وقائية وشاملة للصحة، ومن خلال إلقاء الضوء على تطورات الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، يسعى الحدث لتوسيع مفهوم الصحة نحو شكل يتخطى مجرد العلاج، ويركز على طول العمر والعافية وجودة الحياة عموماً، كما سيتعرف المشاركون إلى ابتكارات ثورية سباقة، وسيتمكنون من إثراء خبراتهم، والتواصل مع رواد وقادة القطاع، الأمر الذي يرسخ مكانة أسبوع أبوظبي العالمي للصحة كملتقى حيوي للأطراف المعنية في قطاعي الرعاية الصحية وعلوم الحياة.

وقالت وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، الدكتورة نورة خميس الغيثي، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الدائرة، أمس، إن «الصحة المديدة والطب الشخصي يشكلان المحور الرئيس للحدث هذا العام، انطلاقاً من الإيمان بأن تأثيرهما لا يقتصر على صحة الأفراد، بل يمتد إلى عافية وازدهار المجتمعات ككل، ولتحقيق هذا الطموح، يعمل أسبوع أبوظبي العالمي للصحة على تعزيز التعاون الدولي، وتوحيد الأولويات، وتطوير حلول طويلة الأمد قابلة للتطبيق، وتجسد جائزة الابتكار هذا الالتزام من خلال تسليط الضوء على الإنجازات الصحية الرائدة حول العالم، وتمكين أجيال المستقبل من المبتكرين، وإرساء منظومة محفزة تدفع عجلة التقدم في مجال الصحة العالمية».

وأضافت: «تتجسد هذه الأولويات في فعاليات المنتدى خلال أسبوع أبوظبي العالمي للصحة الذي يركز على التحديات الرئيسة والفرص المتاحة ضمن موضوعات الحدث الأربعة، وهي: الحياة الصحية المديدة والصحة الدقيقة، ومرونة النظام الصحي واستدامته، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، والاستثمار في علوم الحياة»، مشيرة إلى أن «المنتدى» سيشهد كلمات ملهمة وجلسات للريادة الفكرية وحوارات مباشرة بين قادة القطاع الصحي، بمن فيهم وزراء ونخبة من ممثلي المؤسسات الأكاديمية والبحثية والمتخصصة في التكنولوجيا والابتكار، وستغطي موضوعاته علوم الحياة الصحية المديدة، والابتكار في مجال صحة السكان، واكتشاف الأدوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وغير ذلك الكثير.

ويوفر الحدث منصة متميزة لتعزيز علاقات التعاون، وإبرام شراكات إقليمية ودولية مثمرة، تهدف لمواصلة الاستثمار في تطوير حلول وابتكارات هادفة، تسهم في إحداث تغييرات إيجابية في قطاع الصحة حول العالم، كما يقدم أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025 تذاكر مجانية للزوار، تتيح لهم الدخول لمنطقة الشركات الناشئة وحضور جلساته الحية وزيارة معرضه العالمي الذي يضم 150 جهة رائدة عالمياً.