مستشفيات أبوظبي تحتفي بمواليد العيد

شهد مستشفى برجيل ومستشفى ميديور في أبوظبي لحظات مؤثرة مع حلول أولى ساعات عيد الفطر المبارك، حيث استقبلا صيحات الحياة الأولى لمواليد جدد، لتبدأ الاحتفالات بفرحة مضاعفة.

وتفصيلاً، استقبل مستشفى برجيل في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، الطفلة الثانية للزوجين الأردنيين أشرف جويدة وسحر علّان، التي وُلدت، بوزن 3.620 كجم،

وقال والد الطفلة: "يُقال إن العيد وقت للرحمة والبركة، وقد عشنا هذا الشعور بكل معانيه. عندما سمعتُ بكاء طفلتنا في منتصف الليل، أدركتُ أن هذا العيد سيبقى محفورًا في ذاكرتنا إلى الأبد."

كما استقبل مستشفى ميديور في أبوظبي، في تمام الساعة 12:44 صباحًا من يوم عيد الفطر، مولودًا جديدًا لعائلة هندية، حيث رزق الزوجان كاديجاث ريشانا ونشاد عبد الرحمن بطفل ذكر، بلغ وزنه 3 كجم، وسط مشاعر غامرة بالفرح والامتنان.

وعبّر الوالدان عن سعادتهما قائلين: "نشعر بأننا محظوظون بقدوم مولودنا في هذا الشهر المبارك. سيبقى لهذا العيد مكانة خاصة في قلوبنا، فقد أصبحنا الآن أسرة مكونة من خمسة أفراد، نحتفل ببداية جديدة وحياة جديدة."

وأشرفت على عملية الولادة الدكتورة ريشا سايني، أخصائية أمراض النساء والتوليد، التي وصفت اللحظة بأنها مليئة بالبهجة، قائلة: “إنه لشرف كبير أن أكون جزءًا من هذه الرحلة. استقبال أول مولود في العيد هو فرحة خالصة لكل من يعمل في الرعاية الصحية، بعد ساعات من العمل الليلي، كانت رؤية الطفل لحظة لا تُقدّر بثمن. نتمنى للعائلة حياة مليئة بالسعادة والصحة.”