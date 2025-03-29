«صحة أبوظبي» توفر علاجاً جينياً لفقر الدم المنجلي والثلاسيميا

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي توفير علاج بتقنية التحرير الجيني (كريسبر-كاس9) للمرضى الذين يعانون فقر الدم المنجلي والثلاسيميا المعتمدة على نقل الدم، ما سيرسخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة في مجال علوم الحياة والعلاجات الجينية.

ويتم تقديم العلاج من خلال مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، بالتنسيق مع دائرة الصحة، والتعاون مع شركة «فيرتيكس» المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية. ومن المتوقع أن يبدأ أول مريض الاستفادة من هذا العلاج المبتكر في مستشفى ياس كلينك في أبريل المقبل.

وتعد «كريسبر-كاس9» تقنية مبتكرة لتعديل الجينات بدقة عالية، بهدف علاج الأمراض الوراثية عبر تعديل تسلسلات محددة من الحمض النووي.

ويتم إعطاء علاج «كاسجفي» مرة واحدة فقط، حيث يتم استخلاص خلايا جذعية من نخاع عظم المريض، ثم تحريرها جينياً في المختبر قبل إعادتها إلى جسد المريض، ما يوفر له علاجاً ذا مفعول طويل المدى.

وقالت وكيل الدائرة، الدكتورة نورة خميس الغيثي: «نواصل في الدائرة التزامنا بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية، من خلال تبني أحدث الابتكارات في مجال الطب. وتسهم هذه التقنيات المبتكرة مثل التحرير الجيني في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة عالمية في الرعاية الصحية وعلوم الحياة».

ومنحت مؤسسة الإمارات للدواء ترخيص تسويق علاج «كاسجفي» (CASGEVY) لعلاج المرضى الذين تراوح أعمارهم بين 12 عاماً فأكثر ويعانون فقر الدم المنجلي مع نوبات انسداد الأوعية الدموية المتكررة، أو الثلاسيميا المعتمدة على نقل الدم.