«الخارجية» تصدر «وثيقة عودة» إلكترونياً خلال 30 دقيقة

أكّدت وزارة الخارجية أنه يمكن للمواطنين، في حالة فقدان أو تلف أو انتهاء جوازات سفرهم العادية، خلال رحلاتهم خارج الدولة، الحصول على وثيقة العودة عبر خدمات الوزارة المتوافرة على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي على مدار الساعة، إذ يتم إصدارها خلال نصف ساعة، ودعت المسافر الإماراتي إلى الاطلاع على أهم الوثائق المطلوبة عند التقديم على خدمة وثيقة العودة في حال فقدان أو تلف أو انتهاء جواز السفر العادي خارج الدولة، والاحتفاظ بنسخ إلكترونية منها قبل السفر. وبثت الوزارة مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بينت فيه خطوات وإجراءات الاستفادة من الخدمة، إذ تبدأ بتسجيل الدخول عبر الهوية الرقمية عند اختيار خدمة إصدار وثيقة عودة في صفحة خدمات المسافر الإماراتي المتوافرة في موقعها أو تطبيقها الذكي، وإرفاق المستندات المطلوبة، واستلام وثيقة العودة في 30 دقيقة.وحددت الوزارة ثلاث وثائق مطلوبة عند فقدان جواز السفر، هي صورة من جواز السفر المفقود، صورة من محضر فقدان الجواز، صورة شخصية بخلفية بيضاء.

وحددت ثلاث وثائق مطلوبة عند تلف جواز السفر، هي صورة عن الجواز التالف، وصورة شخصية بخلفية بيضاء، ورسالة خطية بأسباب تلف الجواز، مؤكدة سعيها لتقديم خدمات مبتكرة ترافق المسافرين المواطنين أينما كانوا، وحرصها على ضمان راحة وسلامة المواطنين الإماراتيين أثناء سفرهم للخارج.

وحافظ جواز السفر الإماراتي على مركزه الأول، كأقوى جواز سفر في العالم، وفق مؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، الذي يُعد نظاماً تفاعلياً، يختص بتصنيف قوة جوازات السفر لـ198 دولة حول العالم.

ويمكّن الجواز الإماراتي حامله حالياً من السفر إلى 179 دولة من دون الحاجة لتأشيرة مسبقة (133 دولة من دون تأشيرة، و46 دولة يمكن الحصول على تأشيراتها لدى الوصول). ويمكّن المواطنين من السفر إلى أكثر من 90% من دول العالم، من أصل 198 دولة مدرجة في المؤشر، فيما اقتصر عدد الدول التي تطلب التأشيرة المسبقة على 19 دولة.

ويعتمد التصنيف على عدد وجهات السفر التي يستطيع مواطنو دولة معينة السفر إليها من دون استصدار تأشيرة مسبقاً، أو الحصول على التأشيرة فور الوصول إلى الوجهة المقصودة.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية اعتمدت مطلع شهر رمضان الجاري خطة متكاملة لضمان أعلى مستويات الدعم والمتابعة للمواطنين خلال موسم العمرة، وذلك عبر خدماتها الرقمية المتطورة المتاحة عبر الموقع الإلكتروني: www.mofa.gov.ae، والتطبيق الذكي «UAEMOFA»، ما يمكن المواطنين من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، إضافة إلى توفير استجابة فورية للحالات الطارئة التي تواجه المسافرين أثناء رحلاتهم.

وفي إطار جهودها لتعزيز الخدمات المقدمة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، أتاحت لأفراد أسرهم إمكان تسجيلهم في خدمة «تواجدي» عبر موقعها أو تطبيقها الذكي أو من خلال تطبيق «واتس أب»، ما يسهم في تمكين فرق الدعم من متابعة شؤونهم وتقديم المساعدة اللازمة أثناء وجودهم خار ج الدولة.

وذكرت وزارة الخارجية أن فرق الدعم والمساندة جاهزة على مدار الساعة للإجابة عن استفسارات المواطنين، وتقديم المساعدة اللازمة عبر مركز الاتصال على الرقم 0097180044444.