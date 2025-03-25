"الإمارات الصحية": 164 طبيباً و701 عملية و3673 استشارة أنجزها "الأطباء الزائرين" في 2024

حقق مكتب الأطباء الزائرين في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إنجازاتٍ استثنائية خلال عام 2024، معززاً مكانته كوجهة رائدة في استقطاب الخبرات الطبية العالمية، حيث شهد العام الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الأطباء الزائرين إلى المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة والتخصصات المغطاة فيها، ما انعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية المقدمة.

وفي عام 2024، استقطب مكتب الأطباء الزائرين 164 طبيباً من نخبة الخبراء والممارسين الصحيين الدوليين، الذين أجروا 701 عملية جراحية نوعية، وقدموا 3673 استشارة طبية في 49 تخصصاً مختلفاً، إذ كان لهذه الزيارات دور حاسم في تعزيز قدرة المرافق الصحية التابعة للمؤسسة على تقديم خدمات متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية، كما نجح البرنامج الرائد في تعزيز مكانة المؤسسة على المستوى الإقليمي من خلال إجراء أكثر من 400 جراحية روبوتية في مجال الجراحة النسائية، لتصبح بذلك أول جهة صحية في الشرق الأوسط تحقق هذا الرقم.

وفي إطار تطوير الخدمات المتخصصة، ساهم مكتب الأطباء الزائرين في تفعيل خدمة التنفس الاصطناعي المنزلي للأطفال، بالإضافة إلى تفعيل برنامج جراحة الشفاه الأرنبية للأطفال بالشراكة مع مستشفى فيلادلفيا للأطفال وإجراء 60 عملية ناجحة منذ بدء البرنامج، فضلاً عن إجراء 300 قسطرة قلبية و25 جراحة قلب مفتوح ضمن جهوده لتطوير خدمات علاج أمراض القلب في مستشفى القاسمي ومستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، واستخدام التقنيات الذكية للكشف المبكر عن الجلطة الدماغية باستخدام الذكاء الاصطناعي في المستشفيات.

وأكّد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور عصام الزرعوني، أن هذه الإنجازات تعكس التزام المؤسسة بتقديم رعاية طبية مبتكرة ومستدامة، وأن برنامج الأطباء الزائرين يُعدّ إحدى المبادرات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية في الدولة، لا سيما في التعامل مع الحالات الاستثنائية أو المعقدة التي تتطلب خبرات متخصصة، ما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة علاجية رائدة.

من جانبها، أشارت مدير مكتب الأطباء الزائرين الدكتورة نور المهيري، إلى أن نجاح مكتب الأطباء الزائرين في استقطاب الأطباء الدوليين يعزز جودة الخدمات الطبية، ويتيح للكوادر الوطنية فرصاً لتعزيز المعرفة وتطوير الخبرات، قائلة: "نتطلع حالياً إلى توسيع نطاق خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد، وإدخال تقنيات علاجية متطورة، وتعزيز برامج التدريب والتعليم الطبي المستمر، بما يضمن استدامة تميز قطاع الرعاية الصحية بالدولة".

ومنذ انطلاقه، لعب برنامج الأطباء الزائرين دوراً محورياً في تدريب وتطوير قدرات الكوادر الصحية، حيث أطلق أكثر من 145 دورة تدريبية، استفاد منها ما يزيد على 3000 ممارس صحي، إلى جانب مشاركته الفاعلة في العديد من المؤتمرات التخصصية والمحافل العلمية المرموقة، ليواصل بهذه الإنجازات ترسيخ مكانته كأحد أبرز المبادرات الداعمة لجهود مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تطوير قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات.