«صحة أبوظبي» تحذّر من 3142 منتجاً طبياً مغشوشاً

حدثت دائرة الصحة بأبوظبي قائمة الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل المغشوشة، بعد أن رصدت 18 منتجاً دوائياً مغشوشاً منذ بداية العام الجاري، ليصل إجمالي المنتجات الدوائية المغشوشة في القائمة التحذيرية للدائرة إلى 3142 منتجاً، يروّج لأغلبيتها باعتبارها مستحضرات نباتية مستمدة من مصادر طبيعية، ويتم تداولها بصورة غير شرعية أو من خلال الإنترنت، وتتضمن منتجات للتخسيس وعلاج السمنة ومنتجات كمال أجسام مغشوشة، ومقويات جنسية، ومستحضرات تجميل، وتُشكل خطراً عند استخدامها من قبل العامة، وتم التحذير من استخدامها من قبل المؤسسات الصحية المحلية والدولية.

وتفصيلاً، توزّعت المنتجات المغشوشة بين 269 منتجاً لبناء العضلات وكمال الأجسام، و341 منتج تجميل، و582 منتجاً لتخسيس الوزن، و1503 منتجات خاصة بالمقويات الجنسية، إضافة إلى 447 منتجاً متنوعاً مغشوشاً. وقد نشرت الدائرة أسماء الأدوية المغشوشة، وصور عبواتها، وجهة وسبب الحظر، في قائمة المنتجات المغشوشة التي تحدثها بشكل دوري.

وأظهرت قائمة الأدوية المغشوشة التي تم رصدها، أن أغلبية المنتجات مجهولة المصدر، تحمل أسماء مثل «فورس والحصان الأسود، والعسل الملكي، وهوني اكسترا سترينغث وستيف روك جولد وريجينغ بول 50000 وسوبر رينو قولد رينو 25 هني وفلاور باور، وكوادراجين تيستولون، وستينابوليك، وبينكز فاشون فير كريم، وهادو لابو جوكيوجين هاتوموجي، ونيوبروزون كريم»، وهي منتجات يتم استخدامها كمقويات جنسية، أو بغرض التجميل، أو بناء العضلات وكمال الأجسام، لكنها تؤدي إلى مضاعفات صحية خطِرة عند استخدامها مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وتلف الكبد، والطفح الجلدي، واحتباس السوائل، وارتفاع ضغط الدم وفقدان السمع والبصر.

وأكدت دائرة الصحة - أبوظبي، قيامها بنشر قائمة المنتجات المغشوشة التي تشكل خطراً عند استخدامها من قبل العامة وتم التحذير من استخدامها من قبل المؤسسات الصحية المحلية والدولية، وحذرت من أن استخدام هذه المنتجات يمكن أن يؤدي إلى حدوث آثار صحية خطرة، حيث يتم تصنيعها وتخزينها في ظروف غير ملائمة ولا تتبع ممارسات التصنيع الجيد، ما قد يؤدي إلى تلوث المنتج بمواد ضارة مثل البكتيريا والفطريات والمعادن الثقيلة، كما أن بعض هذه المنتجات قد ثبت غشها بمواد دوائية لم يتم الإعلان عن وجودها في المنتج.

وأشارت الدائرة إلى أن هذه القائمة تتضمن منتجات المكملات الغذائية المغشوشة أو الملوثة، والتي يتم استخدامها بغرض بناء العضلات وكمال الأجسام، أو التقوية الجنسية، أو تخفيض الوزن، أو التجميل، أو أي أسباب أخرى متنوعة متعلقة بالصحة، ونبهت أفراد الجمهور إلى عدم شراء أو استهلاك أي منتج مدرج في هذا الموقع، وأخذ المشورة دائماً من الطبيب المعالج أو أخصائي الرعاية الصحية قبل استخدام أي مكمل غذائي.

الاستخدام العشوائي

حذّرت دائرة الصحة في أبوظبي، من أن الاستخدام العشوائي للأدوية والمكملات الغذائية يمكن أن يتسبب في حدوث مشكلات صحية خطرة، بسبب الاعتقاد الخاطئ لأغلبية المستهلكين بأن منتجات المكملات الغذائية آمنة وطبيعية، ولكن لا تدرك الآثار الضارة المحتملة والمرتبطة باستخدامها، خصوصاً عندما يكون استخدامها مصاحباً لاستخدام أدوية أخرى.

كما أكّدت الدائرة أن الطرق المؤكدة لفقدان الوزن هي الأكل الصحي والنشاط البدني، وتناول مكمل غذائي ليس هو الطريقة المثالية، مع عدم المعرفة الكافية للعديد من المستخدمين بمكونات هذه المنتجات والمخاطر الصحية والأضرار التي يمكن أن تسببها.