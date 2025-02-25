"الصحة" تحدد 9 إرشادات وقائية خلال تقلبات الطقس وانخفاض الحرارة

دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الجمهور إلى الحفاظ على صحتهم وسلامتهم خلال الأجواء الباردة والممطرة التي تشهدها الدولة حالياً، مؤكدة ضرورة اتباع 9 نصائح وإرشادات وقائية لتجنب المخاطر الصحية المرتبطة بتقلبات الطقس وانخفاض درجات الحرارة.

وأكدت الوزارة، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أهمية متابعة تحديثات الطقس واتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال الأجواء الممطرة، إلى جانب ارتداء ملابس دافئة متعددة الطبقات، خاصة للأطفال وكبار السن.

وحذرت من التعرض المباشر للرياح الباردة داعية ضرورة تجنب التعرض لها، والاهتمام والحرص على تهوية المنزل بشكل جيد، إضافة إلى الحرص على شرب الماء والسوائل بانتظام للتخلص من الغبار الذي قد يسبب جفاف وتهيج الحلق.

وأوصت الوزارة بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة للحفاظ على النشاط البدني، إلى جانب تناول أطعمة صحية ومشروبات دافئة لتعزيز المناعة، مؤكدة تجنب الخروج إلا للضرورة في ظل الأجواء غير المستقرة.

وحول الأشخاص الذين يعانون من مرض الربو أو الأمراض التنفسية الأخرى، حددت عدداً من الإرشادات المهمة حفاظاً على سلامتهم، موصية بضرورة تجنب التعرض المباشر للهواء البارد وارتداء الكمامة عند الخروج، مع الحرص على اصطحاب الأدوية اللازمة والبقاء في أماكن دافئة وجافة.

وأكدت "وزارة الصحة" أهمية غسل اليدين بانتظام للوقاية من نزلات البرد والفيروسات التي قد تؤثر على الجهاز التنفسي، كما دعت تجنب الخروج في أوقات الرياح المحملة بالغبار والأتربة، لما قد تسببه من تفاقم في الأعراض التنفسية، مع ضرورة مراقبة أي تغيرات صحية غير معتادة مثل ضيق التنفس أو السعال المستمر، وعدم التردد في استشارة الطبيب عند الحاجة لضمان التدخل الطبي المناسب والحد من أي مضاعفات محتملة.