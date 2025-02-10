"صحة دبي" تطلق بودكاست "توازن" لتعزيز الرفاه النفسي

أطلقت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، وسيلة تثقيفية إضافية لباقة وسائلها المتنوعة، وهي بودكاست، والتي جاءت تحت اسم "توازن"، وخصصتها الهيئة لتعزيز منظومة الرفاه النفسي.

وتشكل "توازن" منصة تجمع الخبراء والمتخصصين وأصحاب التجارب الشخصية، لطرح قضايا جوهرية مثل: تنمية المرونة النفسية، والعلاج الشمولي، والنمو الشخصي، والوقاية الصحية، والابتكارات الرقمية في مجال الصحة، وغيرها من الموضوعات التي تعكس التزام دبي بجعل الرفاه النفسي أحد ركائز إستراتيجيتها للصحة العامة.

تتسم "توازن" في حواراتها- التي يقدمها الإعلامي الإماراتي سعود الكعبي- بالمناقشات الصريحة، المعززة للوعي وتنمية الذات والرفاه النفسي، على مستوى المجتمع.

وقال الدكتور رمضان البلوشي، مستشار المدير العام لهيئة الصحة بدبي، ومدير إدارة حماية الصحة العامة في الهيئة،: "إن الرفاه النفسي لا يقتصر على مواجهة التحديات فحسب، بل يشمل تبنّي نهج استباقي يعزز جودة الحياة. ومن خلال "توازن"، تتيح الهيئة مساحة للحوار الذي يتحول إلى خطوات عملية، تقدّم للأفراد، المعارف والأدوات التي تمكنهم من بناء رحلتهم نحو صحة نفسية متوازنة بثقة ووعي."

ومن جانبها أكدت الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بإدارة الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي، على أهمية دور المجتمع في دعم مسيرة الرفاه النفسي، قائلة:" إن بناء ثقافة مجتمعية تعزز الرفاه النفسي، يتطلّب حوارًا مستمرًا وتعاونًا فعّالًا. لذا جاء بودكاست "توازن" ليعكس التزام الهيئة، بجعل هذه الحوارات أكثر قربًا من الأفراد، وأكثر فاعلية في حياتهم اليومية، وذلك بهدف إحداث تأثير حقيقي يحوّل الإدراك إلى ممارسة، والحوار إلى تغيير إيجابي."

وكانت الحلقة الأولى من "توازن"، قد استضافت علي ثاني المهيري، مستشار حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي، حيث تناولت الحلقة مناقشة العديد من جوانب استراتيجية الرفاه النفسي، التي تتبنى هيئة الصحة بدبي تنفيذها، وجهود الهيئة المبذولة من أجل دمج الصحة النفسية في الحياة المجتمعية.

يمكن متابعة حلقات «توازن» عبر (قناة اليوتيوب التابعة للهيئة - Anghami – spotify )، والاطلاع أولاً بأول على التحديثات المتواصلة للحلقات والفعاليات، والمبادرات الخاصة بالرفاه النفسي، وذلك عبر حساب @MentalWealthDubai.