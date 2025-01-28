"صحة دبي" تكشف عن برنامج أتمتة العمليات الروبوتية

كشفت هيئة الصحة بدبي، عن تحولاتها الجديدة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، الخاصة بخدمات المستثمرين والتراخيص الصحية والتي تأتي تماشياً مع التوجهات الحديثة والسريعة المحلية والعالمية، في مجال رقمنة الخدمات وتحسين جودتها.



جاء ذلك على هامش مشاركة الهيئة في معرض ومؤتمر الصحة العربي"أراب هيلث 2025 "، المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي.

ويعد برنامج أتمتة العمليات الروبوتية، أحد أهم البرامج الطموحة، التي تنفذها الهيئة، لمواكبة الإقبال المتنامي من جانب المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين، الذين يرغبون في الحصول على تراخيص مهنية لمزاولة عملهم ونشاطهم في إمارة دبي.

ويعتمد البرنامج على الروبوتات البرمجية، التي تحاكي تصرفات البشر في التفاعل مع الأنظمة والبرامج الرقمية ويعد تحولاً استثنائياً أجرته الهيئة في نظام شريان، من خلال الأتمتة الروبوتية، لتكون خدماته متكاملة وسلسة واستباقية ومخصصة.

واستناداً لهذه التقنية الفائقة وبناء على ما تم أتمتته من إجراءات، ستساهم الروبوتات الافتراضية في توفير حوالي 8,596 ساعة عمل سنوياً لموظفي الهيئة، ما سينعكس إيجابياً على تركيزهم في المهام الإستراتيجية، فيما يتوقع زيادة عدد الإجراءات التي سوف يتم أتمتتها من مختلف القطاعات في الهيئة وبالتالي زيادة عدد ساعات الوفر.

ويشتمل البرنامج على حزمة مهمة من الخدمات، في مقدمتها الإشعار بتاريخ انتهاء المستندات الشخصية، وعملية التحقق من مخالفات المهنيين من المصدر الرئيسي، والتحقق من مخالفات المهنيين من المجلس الطبي العام في المملكة المتحدة، إلى جانب إدارة مخالفات حضور الموظفين، وإدارة حضور موظفي التعهيد، وعملية إغلاق أمر الشراء، وإدخال ومراجعة فواتير مكاتب العلاج بالخارج في نظام تخطيط الموارد الحكومية، والتحقق من المستندات الشخصية لمريض العلاج بالخارج، وتصديق التقارير الطبية.

وقالت منى بجمان المديرة التنفيذية لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك في الهيئة، إن هذا التحول يأتي ضمن إستراتيجية مستقبلية، تستهدف استيعاب أفضل وأحدث التقنيات، وتوظيف الحلول الذكية بالشكل الأمثل، في جميع العمليات والإجراءات، وبما يساهم في تطوير وتعزيز جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وأفادت بأن هذه التقنية تم توظيفها بالشكل الأمثل لتحليل البيانات الضخمة المستخلصة من طلبات الترخيص السابقة، ما يساعد في تحسين القرارات الإدارية وتوقع الطلبات المستقبلية.