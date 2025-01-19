طقس غائم جزئياً.. وأمطار متوقعة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً. وتكون الرياح شمالية غربية، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ساعة. ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:09 والمد الثاني عند الساعة 05:23، والجزر الأول عند الساعة 10:16 والجزر الثاني عند الساعة 22:37. ويكون بحر عمان متوسطاً إلى مضطرب الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:59 والمد الثاني عند الساعة 01:18، والجزر الأول عند الساعة 18:41 والجزر الثاني عند الساعة 08:08.