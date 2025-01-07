أحمد بن محمد: دبي تعزز مكانتها كمنصة دولية لعرض أحدث ابتكارات الصيدلة

افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم، فعاليات النسخة الأكبر من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات 2025) في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال سموه على حسابه الرسمي على منصة "إكس" :"بمشاركة قياسية من نحو 1400 شركة محلية وإقليمية وعالمية و156 متحدث من 100 دولة، انطلقت اليوم فعاليات النسخة الأكبر من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات 2025) في مركز دبي التجاري العالمي".

وأضاف سموه :" دبي تواصل تعزيز مكانتها كمنصة دولية لعرض أحدث الابتكارات في مجال الصيدلة، وفخورون بحجم المشاركة الواسعة في هذا الحدث في نسخته الـ 30، ونتطلع لانطلاق المزيد من المبادرات والحلول الطبية من دبي بما يخدم صحة الإنسان في كل مكان".