«نافس» يفتح باب التسجيل لـ «مِنَح دراسية» بالقطاع الصحي

أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» عن فتح باب التسجيل لفصل الربيع، في مبادرة المِنَح الدراسية للإماراتيين في القطاع الصحي، مشيراً إلى أنه يستهدف 2000 إماراتي سنوياً لبدء رحلة دراسية، تتلوها رحلة عملية في القطاع الصحي على مستوى الدولة، عبر مِنَح دراسية مدفوعة بنسبة 100%، وحوافز مالية على مقاعد الدراسة.

وتأتي مبادرة «البرنامج الصحي» كجزء من المستهدفات الحكومية الرامية إلى رفع نسب مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، وتحسين قدراتها، وتمكينها من الحصول على فرص وظيفية واعدة ضمن القطاع الصحي، الذي يعد أحد القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ذات الأولوية في دولة الإمارات.

وقال برنامج «نافس»، عبر منصة «إكس»، إن إمكانية الحصول على المنحة والدراسة في سبع مؤسسات تعليم عالٍ تشمل كلية ليوا، وجامعة الخليج الطبية، وجامعة الشارقة، وجامعة عجمان، وكلية دبي للصيدلة للبنات، وكلية التقنية العليا، وجامعة الفجيرة.

ويستهدف «نافس» حَمَلة شهادات الثانوية العامة عبر منح دراسية ومكافآت شهرية، إضافة إلى فرص وظيفية بعد التخرج، واستيفاء الشروط المطلوبة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى توفير فرص عمل للكفاءات الوطنية في القطاعات ذات الأولوية، ومن ضمنها القطاع الصحي.

وتتضمّن تخصّصات برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي مجموعة واسعة من خيارات البرامج الصحية الأكاديمية والتخصصية المساندة، تتضمن برامج بكالوريوس لمدة أربع سنوات، وبرامج دبلوم لمدة سنتين، وتشمل تخصصات البكالوريوس: التمريض وطب الطوارئ وإدارة المعلومات الصحية وعلوم المختبرات الطبية والصيدلة، إضافة إلى التصوير التشخيصي الطبي، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتخدير وعلوم المختبرات الطبية، فيما تشمل برامج الدبلومات، الدبلوم الفني في الصيدلة، ودبلوم الخدمات الطبية الطارئة، ودبلوم مساعد رعاية صحية، إضافة إلى دبلوم مساعد طبيب أسنان وفني صيدلة وفني مختبر.

وتستهدف المبادرة 10 آلاف مواطن خلال خمس سنوات عبر المنح الدراسية المدفوعة، بهدف تطوير كوادر مواطنة في مهن القطاع الطبي والصحي، وذلك من خلال تقديم برامج أكاديمية وبرامج تخصصية مساندة معتمدة من الجهات المنظمة للقطاع الصحي والتعليمي، وذلك بالتنسيق مع مراكز وكليات وجامعات متخصصة، على أن تضم البرامج مجالات القطاع الطبي والصحي والصيدلاني في كل المستويات، وذلك بهدف توفير فرصة عمل للمواطنين في القطاع الصحي، مع تقديم منح دراسية ومكافأة مالية للمنتسبين وفقاً لمعايير محددة.

ودعا مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية المستهدفين إلى الإسراع بالتسجيل والانضمام إلى البرنامج، والاستفادة من حزمة المميزات التعليمية الاستثنائية والفرص الوظيفية النوعية التي يوفرها، فضلاً عن مواكبة النمو المتسارع في القطاع الصحي، ويمكن للمواطنات والمواطنين التسجيل في البرنامج من خلال اختيار المؤسسة التعليمية المطلوبة، عبر النقر على الرابط المتاح بصفحات التواصل الخاصة بـ«نافس».

. 10 آلاف مواطن يستفيدون من المِنَح الدراسية خلال 5 سنوات.