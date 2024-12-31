6 مستشفيات و4 عيادات تقدم خدماتها على مدار الساعة خلال احتفالات رأس السنة في دبي

أعلنت «دبي الصحية» وضع خطة شاملة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2025، تشمل توفير 1800 كادر طبي وإداري، لتقديم الرعاية الطبية، ووضع ستة مستشفيات حكومية، هي راشد، ودبي، والجليلة للأطفال، ولطيفة، وجبل علي، وحتا، إضافة إلى أربع عيادات هي ند الحمر، والبرشاء، ومطار آل مكتوم، ومطار دبي الدولي، في حالة استعداد لضمان تقديم الخدمة العلاجية للمرضى، كما عملت على تزويد سبع نقاط طبية بكوادر طبية متخصصة في طب الطوارئ، لضمان تلقي المريض الرعاية المناسبة.

وقالت إنها ستوفر فرقاً طبية متخصصة تقدم خدماتها بـ13 لغة مختلفة، هي العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والصينية، والفارسية، والروسية، والإسبانية، والهندية، والبرتغالية، والإيطالية، والكورية، والألمانية، والسواحلية، إضافة إلى لغة الإشارة، كذلك تم توفير 20 سيارة خاصة لنقل المرضى بعد تعافيهم إلى منازلهم أو إعادتهم إلى مقر الاحتفالات.

وقال المدير التنفيذي للعمليات في دبي الصحية، خليفة باقر، في بيان صحافي أمس: «حرصت دبي الصحية أيضاً، ضمن خطتها، على تقديم خدمتَي الرعاية المنزلية والتطبيب عن بُعد لخدمة المرضى في منازلهم، ويمكن الحصول على الخدمتين أو أي خدمات أخرى من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 80060».

من جهتها، قالت رئيسة طب الطوارئ في «دبي الصحية»، الدكتورة سارة كاظم: «تم وضع كل أقسام الطوارئ في مستشفيات (دبي الصحية) في حالة استعداد للتعامل مع أي حالة طارئة، لضمان حصول المريض على أفضل خدمة علاجية».

وأوضحت أن الخطة ترتكز على تجهيز كل أقسام الطوارئ لاستقبال الحالات الطارئة، وزيادة عدد الأطباء المناوبين بنسبة 20%، إضافة إلى تعزيز آليات الاستجابة السريعة للحالات الحرجة، بالتنسيق مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، في ما يتعلق بنقل الحالات إليها، وكذلك تخصيص غرف علاج إضافية».

وتابعت: «تم تزويد المستشفى الميداني في مقر منطقة برج خليفة بثماني غرف علاجية، وكوادر طبية وتمريضية بتخصصات طب الطوارئ والطب الباطني والجراحة وطب الأطفال، بما يكفل توفير الرعاية المتكاملة للمريض».