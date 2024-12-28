«تنمية المجتمع» في دبي تختتم معسكر الابتكار الشتوي

اختتمت هيئة تنمية المجتمع في دبي فعاليات معسكر الابتكار الشتوي 2024 الذي استمر أسبوعين في مركز البرشاء المجتمعي، وشارك فيه 40 طفلاً وطفلة من الفئة العمرية بين 7 و12 عاماً، وأقيم تحت شعار «التعلم والابتكار» بهدف تعزيز تجارب الأطفال المشاركين وإتاحة المجال لهم لتنمية مهاراتهم في التفكير الإبداعي والابتكار. وتضمن المعسكر العديد من الأنشطة التفاعلية والأنشطة الترفيهية التي عززت مهارات الإبداع والتكنولوجيا لدى الأطفال مثل ورش العمل والتجارب العلمية التي أسهمت في تعليم الأطفال بأسلوب ممتع، فيما وفر البرنامج فرصاً لتعزيز التعاون والتواصل بين الأطفال عبر العمل الجماعي.

وتضمن الحفل الختامي، الذي أقيم في مجلس أم سقيم، تكريماً للجهات المشاركة تقديراً لدورها في إنجاح المعسكر.